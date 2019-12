Kolejny samochodzik lub klocki? Lalka lub książka? Co w tym roku dzieci znalazły pod choinką? I czy je to ogóle ucieszyło? Czy też już trafiło (lub trafi za chwilę) na serwis aukcyjny, pełen nietrafionych prezentów? Trzeba przyznać - gdy w sklepach wybór jest nieomal nieograniczony, coraz trudniej znaleźć pomysł na upominek, który sprawi obdarowywanej osobie prawdziwą radość. A my sprawdzamy, co w XX wieku najbardziej cieszyło dzieci.

REKLAMA