Farby, koraliki, a nawet pióra posłużyły prezydentom miast i ich współpracownikom do udekorowania bombek na naszą akcję charytatywną. Choinkowe ozdoby w weekend trafią na aukcję. Dochód z niej trafi do Fundacji Sporu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i zostanie przekazany na realizację marzenia Jagody Litner – utalentowanej pływaczki, która marzy o wyjeździe na światowe igrzyska osób z zespołem Downa.

Tak powstawały Prezydenckie Bombki / RMF FM

Prezydenckie Bombki już niebawem trafią na aukcję na rzecz Jagody, ale zanim to się stanie, zachęcamy Was do przeczytania i zobaczenia, jak powstawały.

To lekka bombka. Natomiast ciężko może być, jeśli trzeba będzie ją przygotować - mówił jeszcze przed rozpoczęciem dekoracji prezydent Kielc Bogdan Wenta. Czas pokazał, że nie było czego się obawiać. Nic dziwnego, że dekoracja poszła szybko, skoro były trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej do pomocy zaprosił grono uczniów szkół podstawowych.

Do stworzenia kieleckiej bombki użyto brokatu i farbek. Jest biało-czerwony Mikołaj, ciepło ubrany, ma grube rękawiczki, namaluję pas, który podtrzymuje brzuszek - podkreślił Wenta.

W Gdyni bombkę przygotowywał plastyk miejski Jacek Piątka. Bombka z wkładką, to taki pomysł artystyczny, żeby przez takie elementy w środku z piór stworzyć wrażenie fal morskich. Mnie się osobiście bardzo podoba i mam nadzieję, że będzie się podobało także tym, którzy wezmą udział w licytacji - mówił prezydent Wojciech Szczurek, przekazując bombkę.

Tak powstawała Prezydencka Bombka z Gdyni UM Gdynia /

Pióra znajdziemy też w krakowskiej bombce. "Bańka" - jak mówi się w Krakowie - jest przeźroczysta, ale wypełniona piórami. Kilka pawich piór zostało też przyczepionych u góry bombki. Częściowo pomagałem w jej realizacji - chwalił się Jacek Majchrowski.

Mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik razem z prezydentem Jackiem Wójcickim i lokalną artystką przygotowali bombkę z Gorzowa Wielkopolskiego.

Bartosz Zmarzlik, lokalna artystka i prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcik / UM Gorzów Wielkopolski /

Młodzi uczestniczy zajęć w Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki" pomagali przygotować bombkę prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu. Do dekoracji użyto specjalistycznych farb. Na bombce pojawiły się m.in. choinki.



Rafał Trzaskowski z Prezydencką Bombką /um.warszawa.pl /

Czerwień, zieleń i biel to barwy, których użył prezydent Szczecina Piotr Krzystek i dzieci ze świetlicy środowiskowej "Serduszka" do upiększenia szczecińskiej bombki. Na niej została wyklejona ażurowa ozdoba w bożonarodzeniowych kolorach. Zabawa była przednia, choć nie było to takie łatwe i szybkie. Efekt jest bardzo fajny, ja przynajmniej takiej bombki jeszcze nie widziałem. To zasłucha dziecięcej fantazji - mówi rzecznik prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

Wyklejana i pomalowana jest bombka z Gdańska. Nieprzypadkowo kolorem przewodnim jest złoty - w końcu Gdańsk ma złoto w herbie. Cała bombka jest na złoto. Mam nadzieję, że dużo złotych ktoś za nią da, bo cel szlachetny - podkreśliła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Reporter RMF FM Kuba Kaługa i Aleksandra Dulkiewicz / Kuba Kaługa / RMF FM

Sopockie molo i Krzywy Domek, w którym mieści się nasza trójmiejska redakcja, znalazły się na bombce z Sopotu. Jej przygotowaniem zajęła się pani Joanną Zachalską-Bieg z sekretariatu Prezydenta Miasta Sopotu. Nie łatwo pomalować taką bombkę, bo to jednak szkło. Użyłam specjalnych farbek przeznaczonych do malowania na szkle - mówi pani Joanna, dodając, że prezydent pomaga. Zobaczę ile wylicytujecie, ale myślę, że może bym coś dorzucił do tej licytacji - deklarował Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.



Tak powstawała bombka prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego Kuba Kaługa /RMF FM

Na rzeszowskiej bombce zostały namalowane najważniejsze budynki i pomniki kojarzące się z Rzeszowem. Jest ona koloru niebiesko-białego, więc nawiązuje do kolorów herbu miasta. Można znaleźć na niej zarysy rzeszowskiego magistratu, Pomnika Czynu Rewolucyjnego, czy Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie.

Duży udział w dekoracji bombki z Białegostoku miały dwie 15-latki, wychowanki Miejskiego Domu Kultury: Zuzanna Januszko i Luiza Niepłocha. Nastolatki użyły farb akrylowych. Na łące pojawiła się łąka z kwiatami i pszczółka. Tym zasłynął w tym roku prezydent Białegostoku, tworząc właśnie łąki w mieście - mówi Dorota Kluczyk, instruktorka MDK.

Bombka jest gotowa, jest to bombka szklana, wykonana reliefem i przedstawia fragment Olsztyna. Mamy tutaj Wysoką Bramę, Stary Ratusz, kamienice i do tego świąteczne elementy np. choinki - opisywała dzieło prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza i uczestników warsztatów terapii zajęciowej przy ulicy Bałtyckiej instruktor w warsztatach terapii zajęciowej Marzena Żelechowska.

Na łódzkiej bombce zobaczymy srebrnego jednorożca z niebieską grzywą i w mikołajowej, czerwonej czapce. Cała bombka jest obsypana błyszczącym śniegiem. Jednorożec stał się samoistnie, przede wszystkim za sprawą mieszkańców, ale też troszkę jako urząd przyłożyliśmy do tego rękę, symbolem naszego miasta - wyjaśnia Hanna Zdanowska prezydent Łodzi. Mam nadzieję, że osoba, która wylicytuje naszego odlotowego jednorożca, w odlotowych okularach, będzie się nim cieszyć. Niech ten, kto zechce kupić tę bombkę pamięta, że dzięki temu spełni marzenia fantastycznej osoby, która czegoś oczekuje od życia. Dajmy szansę jej zrealizować jej małe marzenia - dodaje prezydent Zdanowska.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i jej Prezydencka Bombka / UM Łódź /





Praca wre jeszcze w Lublinie, Zakopanem, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu i Katowicach.

Jak bombki będą się prezentować w pełnej krasie - zobaczcie już niebawem.