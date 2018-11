W USA oficjalnie rozpoczął się sezon bożonarodzeniowy. Ostatniej nocy zapalono lampki na dwóch najważniejszych choinkach.

Choinka przed Białym Domem / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Lampki na Choince Narodowej przed Białym Domem włączył prezydent Donald Trump. Zgodnie z tradycją lampki włączył prezydent USA w obecności pierwszej damy. Donald Trump życzył wszystkim Wesołych Świąt.

Nie zabrakło wielkiego odliczania. Takie ceremonie zapalenia lampek na choinkach w USA to prawdziwe show.

Świątecznie jest już także na Manhattanie. 50 tysiącami kolorowych świateł rozbłysła choinka przed nowojorskim Centrum Rockefellera.

Choinka na Manhattanie / JASON SZENES / PAP/EPA

Tradycyjną uroczystość wzbogaciły występy znakomitości estrady takich jak Diana Ross, Tony Bennett i Diana Krall.



Lampki na bożonarodzeniowej choince zapalił burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. 22-metrowy, ważący 12 ton norweski świerk został udekorowany 50 tys. kolorowych lampek, a także gwiazdę utworzoną z 3 mln kryształów Swarovskiego i 70 "kolców".



Gwiazda umieszczona na szczycie drzewa ma średnicę ok. 3 metrów i waży ponad 400 kg. Podświetlają ją diody LED. Projektantem gwiazdy jest urodzony w Łodzi i mieszkający w USA architekt Daniel Libeskind, znany m.in. z prac nad zagospodarowaniem kompleksu World Trade Center.



Nowa Gwiazda Swarovskiego na choinkę w Rockefeller Center jest inspirowana pięknem światła gwiazd, czymś, co promieniuje na świat znaczeniem i tajemnicą - mówił Libeskind. Architekt korzystał też z badań Leonarda da Vinci nad formami geometrycznymi.



Jak pisał "New York Times", projektując gwiazdę, Libeskind posługiwał się skomplikowaną technologią, a w części prac użyto specjalnej techniki utrwalania termicznego oraz kleju, pozwalającego przymocować kryształy do szkła.



Choinka została podarowana przez Shirley Figueroa i Lissette Gutierrez z Wallkill w stanie Nowy Jork. Drzewo zostało przetransportowane na Manhattan trasą liczącą ponad 110 kilometrów.



Ofiarodawczynie wyraziły nadzieję, że choinka przyniesie "jedność i szczęście" tym, którzy przyjdą je zobaczyć.



Rockefeller Center powiadomiło, że światła na choince będą paliły się do 6 stycznia w godzinach 17.30-23.30. W Boże Narodzenie pozostanie oświetlona przez całą dobę, 7 stycznia - od godz. 17.30 do godz. 21.





