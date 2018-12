To królowa Elżbieta II stoi za uśmiechami i przyjaznymi gestami Kate Middleton i Meghan Markle w drodze na mszę bożonarodzeniową, w której brytyjska rodzina królewska uczestniczy co roku w kościele w Sandringham. Tak przynajmniej twierdzi "The Sun". Tabloid doniósł, że Elżbieta II nakazała skonfliktowanym księżnym zawarcie bożonarodzeniowego rozejmu.

