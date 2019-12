Tradycyjnym elementem akcji "choinki pod choinkę od RMF FM jest Kolędowe Karaoke. Jest to okazja dla naszych słuchaczy na zaprezentowanie swojego talentu wokalnego. Spośród kolęd zaśpiewanych w Warszawie, specjalne jury wybrało "Dzisiaj w Betlejem" w wykonaniu Pauli Barwińskiej i Mariki Kaczmarczyk.

/ Michał Dukaczewski / RMF FM

Kolędowe Karaoke jest nieodłącznym elementem akcji "choinki pod choinkę" od RMF FM. Zobacz nagranie z Warszawy - kolędę "Przybieżeli do Betlejem" w wykonaniu Pauli Barwińskiej i Mariki Kaczmarczyk.

Spośród wyróżnionych nagrań Wy wybierzecie - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - utwór, który otworzy Wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM!

Kolędowe Karaoke: Warszawa RMF FM

W Katowicach wyróżniliśmy Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Zagłębie", który wykonał pastorałkę "Jam jest dudka", we Wrocławiu zachwycił nas pan Bogdan śpiewający "Przybieżeli do Betlejem", w Łodzi nie miała sobie równych Marzena Korczak z kolędą "Bóg się rodzi", a w Poznaniu bezkonkurencyjna okazała się Karolina Kosla i jej wykonanie "Cichej nocy". W Poznaniu natomiast jury wyróżniło kolędę "Przybieżeli do Betlejem" w wykonaniu duetu - Sandra Trela i Marta Blicharska. W Gdyni była to kolęda "Dzisiaj w Betlejem" w wykonaniu Nikoli i Roksany Minty, a w Olsztynie "Pójdźmy wszyscy do stajenki".



"Choinki pod choinkę" do RMF FM

To już ostatnia prosta tegorocznej akcji "choinki pod choinkę" od RMF FM. Na trasie choinkowego konwoju zostały jeszcze Lublin, Kielce, Rzeszów i Kraków. Sprawdź, kiedy odwiedzimy Twoje miasto!