W Wigilię nie powinno się sprzątać, naprawiać oraz pożyczać pieniędzy. Postaraj się także uregulować wszystkie długo. Warto także zadbać o to, żeby podczas wieczerzy była parzysta liczba osób, a pod talerzem wigilijnym umieścić monetę. Zapamiętajmy też, aby 24 grudnia nie kłócić się z innymi oraz unikać płakania. Dlaczego?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jaka Wigilia, taki cały rok - głosi ludowe powiedzenie. Oznacza ono, że to, co się wydarzy 24 grudnia - będzie się powtarzać przez cały następny rok. O co zatem warto zadbać w ten wyjątkowy dzień? Co zrobić, żeby kolejne 12 miesięcy upłynęły w szczęściu i bogactwie? Co może wpłynąć na nasze zdrowie? Czego warto unikać w Wigilię?

Zapoznaj się z listą przesądów:

1. Nie płacz w Wigilię - o dobre samopoczucie w Wigilię warto zadbać już od samego rana. Według przesądu - jeśli tego dnia będziemy poddenerwowani i nieszczęśliwi, to tak będzie wyglądać nasz cały rok.

2. Nie wdawaj się w kłótnie - dobrze być w tym dniu życzliwym dla innych. Lepiej też nie wdawać się w kłótnie. Grozi to tym, że będziemy mieć zatargi z ludźmi przez następne 12 miesięcy.



3. W Wigilię lepiej nic nie naprawiaj - zabieranie się do szycia i choćby najmniejszych napraw wróży, że na ciągłym naprawianiu upłynie nam cały rok.



4. Uważaj, żeby nie zachorować - W Wigilię lepiej zadbać szczególnie o swoje zdrowie i nie narażać się na złapanie przeziębienia. W przeciwnym razie wróży nam to, że będziemy się zmagać z chorobami przez cały rok.



5. W Wigilię nic nikomu nie pożyczaj - zwłaszcza pieniędzy. To ma źle wróżyć pożyczającemu - będzie on cierpiał niedostatek przez kolejne 12 miesięcy.



6. Nie wydawaj pieniędzy, ureguluj długi - W Wigilię lepiej nie szastaj pieniędzmi, bo nie będą się Ciebie "trzymać". Jeśli masz długi - ureguluj je, by nie mieć problemów finansowych.



7. Zadbaj, by to mężczyzna był osobą, która jako pierwsza przekroczy w wigilię próg Twojego domu - jeżeli 24 grudnia jako pierwszy przekroczy próg naszego domostwa mężczyzna, domownicy będą cieszyć się szczęściem cały rok. Pecha ma przynieść natomiast przekroczenie progu przez kobietę.

8. Zadbaj, by liczba uczestników podczas wieczerzy wigilijnej była parzysta - nieparzysta liczba uczestników wieczerzy może sprowadzić na domowników pecha.



9. Skosztuj każdej potrawy z wigilijnego stołu - według kolejnego przesądu, należy zjeść wszystkie wigilijne potrawy lub przynajmniej ich skosztować. To ma zapewnić, że w nadchodzącym roku niczego nam nie zabraknie. Niektórzy wierzą, że na stole nie może zabraknąć fasoli - ta wróży dobrobyt.

10. Zjedź jabłko i orzecha - oprócz tradycyjnych potraw wigilijnych, warto zjeść podczas wieczerzy jabłko, które ma zapobiec w nadchodzącym roku bólowi gardła i orzecha - by przeciwdziałać... bólowi zębów.

11. Wsuń monetę pod talerz wigilijny - to ma nam zagwarantować pomyślność finansową.

12. Włóż ususzoną łuskę karpia do portfela - jeśli chcemy, by pieniądze się nas lepiej "trzymały", powinniśmy schować do portfela ususzoną łuskę. I nie wyjmować jej stamtąd przez cały rok!



13. Udekoruj stół na czerwono i złoto - to kolory, które mają zapewnić bogactwo i szczęście.