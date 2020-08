Wszystko wskazuje na to, że rusza procedura sankcji; jest silny nacisk, nie tylko państw naszego regionu, by te sankcje - natury personalnej - zmaterializować jak najszybciej; chodzi o zakaz wjazdu do UE wysokich urzędników państwa białoruskiego - mówił w piątek szef MSZ Zbigniew Rau.

