Będą kary dla reżimu, ale i wsparcie dla białoruskiej opozycji - m.in. zniesienie wiz oraz pieniądze. Taka decyzja ma zapaść podczas środowego wideoszczytu przywódców krajów Unii Europejskiej - ustalili dziennikarze RMF FM.

Protestujący w Mińsku / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Jak mówią RMF FM unijni dyplomaci, plan jest taki, żeby przedstawić Białorusi szeroką ofertę.

Po pierwsze to będą sankcje. Jeżeli reżim Alaksandra Łukaszenki nie wypuści więźniów politycznych i nie przeprowadzi uczciwych wyborów, to on i jego urzędnicy zostaną obłożeni zakazem wjazdu na teren Unii. Majątki tamtejszych biznesmenów w zachodnich bankach mają zostać zamrożone. Jeśli natomiast Łukaszenka ustąpi, to kraj ma otrzymać gospodarcze wsparcie z Zachodu.

Po drugie cała Unia Europejska ma wprowadzić program, o którym już w piątek w Sejmie mówił premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o zniesienie opłat wizowych dla represjonowanych Białorusinów, a w sytuacjach krytycznych - w ogóle zniesienie wiz. To będą ułatwienia w zdobywaniu pozwoleń na pracę i studiowanie.

UE ma także zaoferować pieniądze niezależnym białoruskim mediom i organizacjom wolnościowym. Polska już obiecała przeznaczyć na to 50 milionów złotych.

Bunt Białorusinów

Po wyborach prezydenckich na Białorusi w Mińsku i innych miastach tego kraju rozlały się protesty przeciw fałszowaniu wyników głosowania. Do demonstracji i starć z milicją doszło w stolicy po ogłoszeniu wyników, według których zwyciężył obecny prezydent Alaksandr Łukaszenka, uzyskując ok. 80 proc. głosów, a jego główna rywalka Swiatłana Cichanouska mniej niż 10 proc. głosów.

Dymisja prezydenta, nowe wybory, uwolnienie więźniów politycznych i innych zatrzymanych w czasie tegorocznej kampanii i protestów powyborczych - to główne żądania manifestantów. Bardzo ważnym postulatem jest zaprzestanie przez państwo przemocy wobec obywateli. Wielu ekspertów uważa, że tak liczny udział Białorusinów w protestach to wyraz oburzenia bezwzględnością i brutalnością milicji wobec uczestników pokojowych protestów.



Przez całą Białoruś w niedzielę przetoczyły się największe manifestacje w historii. W Mińsku przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence protestowało - według różnych szacunków - co najmniej od 150 do 200 tysięcy ludzi.