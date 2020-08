"Nie wybaczymy!" - skandują uczestnicy protestu na ulicy Prytyckaha przy stacji Puszkińska w Mińsku, gdzie w poniedziałek w czasie demonstracji zginął jeden z jej uczestników. Dziś odbył się pogrzeb mężczyzny.

Manifestacja na ulicach Mińska / YAUHEN YERCHAK / PAP/EPA

"Nie wybaczymy!", "Odejdź!", "Strajk!" - krzyczą ludzie, których na skrzyżowaniu ulic Prytycjkaha i Prospektu Puszkina pojawiły się tysiące. Ludzie stoją wzdłuż wszystkich ulic odchodzących od skrzyżowania i na górce przy hotelu Orbita.

Alaksandr Tarajkouski zginął podczas rozpędzania przez OMON protestu na Puszkińskiej w poniedziałek / YAUHEN YERCHAK / PAP/EPA

Na miejscu symbolicznie upamiętniającym śmierć demonstranta - Alaksandra Tarajkouskiego - leży góra kwiatów. Kwiaty są zresztą wszędzie - ludzie trzymają je w rękach, układają na krawężniku wzdłuż ulicy.





Manifestacja na ulicach Mińska / STR / PAP/EPA

W tłumie jest cały białoruski przekrój społeczny, nie tylko młodzież, którą ktoś oszukał i ogłupił, jak sugeruje Alaksandr Łukaszenka. To rodziny z małymi dziećmi, emeryci, hipsterzy i nawet desantnik (żołnierz wojsk powietrzno-desantowych) w berecie i słynnej podkoszulce w biało-niebieskie paski. Takie obrazki można było zobaczyć na mityngach Swiatłany Cichanouskiej, zanim władze je zablokowały.



Kierowcy aut trąbią. Od czasu do czasu ktoś przywozi butelki z wodą, którą potem inni rozdają w tłumie.



W przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem jest kilka kwiaciarni, ale wszystkie sprzedawczynie rozkładają ręce: "Czekamy na dowiezienie kwiatów. Dzisiaj to już trzecie".



Pogrzeb Alaksandra Tarajkouskiego / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Alaksandr Tarajkouski zginął podczas rozpędzania przez OMON protestu na Puszkińskiej w poniedziałek. Według MSW, w jego rękach wybuchł "nieustalony ładunek wybuchowy". W sieci pojawiło się dziś nagranie z momentu jego śmierci. "Podszedł do milicji z podniesionymi rękoma, a oni po prostu do niego strzelili, bez powodu" - czytamy na Twitterze NEXTA.tv.