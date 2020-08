Przez całą Białoruś przetoczyły się największe manifestacje w historii. W Mińsku przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence protestowało - według różnych szacunków - co najmniej od 150 do 200 tysięcy ludzi. Dziesiątki tysięcy wyszły także na ulice pozostałych miast. Demonstranci domagali się rozpisania nowych wyborów prezydenckich. "Twoje 80 proc. krzyczą do ciebie - odejdź" - to jedno z haseł nawołujących Łukaszenkę do dymisji. Prezydent Białorusi tymczasem zarządził manewry wojskowe w graniczącym z Polską i Litwą obwodzie grodzieńskim.

