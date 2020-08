"Mam siedzieć i czekać, aż wywrócą Mińsk do góry nogami?" – mówił w czasie piątkowej narady prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, odnosząc się do protestów po niedzielnych wyborach prezydenckich. "Inicjują to wszystko i organizują ludzie zza granicy. W pierwszych rzędach idą ludzie z przeszłością kryminalną, i to porządną" – przekonywał.

