​Dobra wiadomość dla lubelskich kierowców, zwłaszcza dla mieszkańców dzielnicy Felin. Zakończyła się przebudowa skrzyżowania al. Witosa i ul. Doświadczalnej. Przez wiele miesięcy remont dawał się mocno we znaki. Wiadomość tym lepsza, że to również dobry dojazd do cmentarza na Majdanku.

/ Urząd Miasta Lublina /

Drogowcy zdążyli. Prace dotyczyły przebudowy zbiegu al. Witosa z ul. Doświadczalną oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Franczaka "Lalka", Skalskiego i Jagiellończyka.

Inwestycja jest już po odbiorach technicznych i od godzin popołudniowych ul. Doświadczalna będzie otwarta dla ruchu - informuje lubelski ratusz.

Ul. Doświadczalna to łącznik między Witosa (trasą WZ) a Drogą Męczenników Majdanka. Szczególnie w tych dniach ułatwi to komunikację w rejonie cmentarza. Po przebudowie powstały dodatkowe pasy do skrętu w lewo i w prawo. Dostosowano też długości pasów do obecnego natężenia ruchu, co pozwoli na to, by kumulacja pojazdów odbywała się na właściwych pasach. Wybudowano także brakujący odcinek ścieżki rowerowej od ul. Jagiełły do ul. Vetterów wraz z przejazdem przez skrzyżowanie. Są też nowe oświetlenie uliczne, chodniki oraz zatoki autobusowe.

Nowa sygnalizacja świetlna powstała także na innym skrzyżowaniu na Felinie, przy ulicach: Franczaka "Lalka", Skalskiego i Jagiellończyka. Oprócz tego chodniki i dwie zatoki autobusowe z biletomatami i punktami dynamicznej informacji pasażerskiej.

Koszt prac na obu skrzyżowaniach wyniósł ponad 13,6 mln zł.