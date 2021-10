W okresie Wszystkich Świętych w pobliżu olsztyńskich cmentarzy zostanie zmieniona organizacja ruchu. Najwygodniej będzie dojechać autobusem, bo w tych dniach zwiększy się częstotliwość kursów i zostaną uruchomione nowe linie.

/ Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Zmiany w organizacji ruchu będą dotyczyć okolic obu największych olsztyńskich nekropolii, tj. w Dywitach i przy ul. Poprzecznej.

Prowadząca do cmentarza w Dywitach ul. Wadąska w nocy z soboty na niedzielę stanie się jednokierunkowa (od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do wysokości parkingu przy cmentarzu). Własnym autem będzie można dojechać w pobliże cmentarza tylko od strony al. Wojska Polskiego.

Od strony ul. Jagiellońskiej dojazd będzie możliwy tylko do Kieźlin. A do głównej bramy cmentarza od tej strony będzie można dotrzeć wyłącznie środkami komunikacji miejskiej, taxi i rowerem. Na całej ul. Wadąskiej w ruchu dwukierunkowym będą poruszały się wyłącznie miejskie autobusy, taksówki i rowery.

Od niedzieli do wtorku do cmentarza przy ul. Poprzecznej będzie można dojechać ul. Zientary-Malewskiej i od ul. Borowej. Ulica Poprzeczna od wyjazdu z parkingu sklepu Biedronka do skrzyżowania z ul. Jagiellońską będzie drogą jednokierunkową (możliwość przejazdu wyłącznie w kierunku do Jagiellońskiej). Ulice Cicha i Abramowskiego będą wyłączone z ruchu. Poruszać się po nich będą mogły jedynie osoby mieszkające w tej okolicy, taksówki i służby miejskie. Ul. Erdmanowej - jak co roku - będzie udostępniona wyłącznie pieszym. Tam też będą ustawione stoiska ze zniczami i kwiatami. Inny dojazd do cmentarza będzie możliwy od strony północnej, od ul. Borowej.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie poinformował, że w tym okresie "wzmocniona zostanie obsługa komunikacyjna dojazdów do olsztyńskich cmentarzy" w Dywitach i przy ul. Poprzecznej", czyli będzie zwiększona liczba kursów autobusów. Zostaną też uruchomione nowe linie na trasach do obu cmentarzy.