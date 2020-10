Jak co roku przed dniem Wszystkich Świętych ruszamy razem z Wami na drogi. Zablokowane trasy, duże utrudnienia w ruchu? Jakie węzły komunikacyjne lepiej ominąć? Nasi reporterzy sprawdzają specjalnie dla Was na bieżąco sytuację drogową. Trwa akcja Bezpieczny powrót z RMF FM.

15:51 Opolskie

Służby drogowe odblokowały drogę w Izbicku, gdzie na trasie z Opola do Strzelec Opolskich samochód wjechał na wysepkę rozdzielającą pasy ruchu.



Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 94 z Opola do Strzelec Opolskich. W miejscowości Izbicko na wysepkę rozdzielającą pasy ruchu wjechał samochód osobowy. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak na czas pracy służb drogowych trasa była zablokowana.

15:42 Pomorze

Na Pomorzu nie ma aktualnie informacji o zablokowanych drogach, ale są miejsca, gdzie kierowcy tracą czas.

DK 6 w Rumii - tam spore zatory, także ze względu na remont i nową organizację ruchu.

Korki występują na DK 20 między Gdynią, a Chwaszczynem i daje - na dojeździe do Żukowa. Podobnie na DK 7 na odcinku między Gdańskiem, a Żukowem.

15:34 Śląskie

Utrudnienia na A1 w Kobiórze. Na trasie w kierunku Tychów bus wpadł do rowu. Na czas wyciągania go na jezdnię zablokowany był prawy pas i utworzyły się korki.

Na jezdni w kierunku Pszczyny zderzyły się trzy samochody, co spowodowało blokadę lewego pasa.

Poza tym utrudnień na drogach można spodziewać się w różnych częściach regionu w związku zaplanowanymi protestami.

15:30 Warszawa

W stolicy ruch wzmożony, jak w każdy piątek o tej porze, jednak nie ma problemu z wyjazdem z Warszawy, czy wjazdem do miasta.

Jedyny utrudnienia można napotkać na trasie S8 w stronę Białegostoku - przed Marymoncką zderzyły się tam trzy samochody.