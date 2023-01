W związku z uroczystościami pogrzebowymi Benedykta XVI od północy ze środy na czwartek w rejonie placu świętego Piotra będzie wprowadzona czerwona strefa bezpieczeństwa - zarządziły władze Rzymu. Wstęp do niej będzie możliwy tylko przez punkty kontrolne sił porządkowych.

Wierni przy wystawionym ciele Benedykta XVI w bazylice św. Piotra / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Msza pogrzebowa Benedykta XVI odbędzie się w czwartek o 9.30. Przewodniczyć jej będzie papież Franciszek.

Czerwoną strefą teren wokół Watykanu będzie objęty do godziny 14.00 w czwartek, czyli czasu po którym wierni opuszczą plac po zakończeniu ceremonii. W rejonie tym nie będzie można mieć żadnych napojów w plastikowych i szklanych butelkach.

Te nadzwyczajne środki bezpieczeństwa obowiązywać będą na prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione i bocznych ulicach oraz pobliskich placach aż do Piazza Risorgimento.

W pogrzebie Benedykta XVI weźmie udział wiele delegacji z zagranicznymi przywódcami i koronowanymi głowami.

Wierni oddali hołd papieżowi

60 tysięcy osób oddało hołd Benedyktowi XVI w ostatnim dniu wystawienia jego ciała w bazylice świętego Piotra - poinformował Watykan w środę wieczorem w chwili jej zamknięcia. W ciągu trzech dni do bazyliki przybyło łącznie ok. 200 tys. osób.

Po zamknięciu bazyliki wieczorem odbędzie się ceremonia złożenia ciała emerytowanego papieża do cyprysowej trumny. Zgodnie z tradycją znajdą się w niej paliusze, które nosił jako arcybiskup Monachium, a potem biskup Rzymu, monety i medale z czasów jego pontyfikatu oraz rogito, czyli specjalny tekst opisujący jego posługę, zamknięty w metalowej tubie.

W czwartek przed godziną 9 trumna z ciałem Benedykta XVI zostanie wyniesiona z bazyliki watykańskiej na plac św. Piotra, gdzie będzie odmawiany różaniec. O 9.30 rozpocznie się msza pogrzebowa. Oczekuje się, że udział w niej weźmie około 100 tysięcy osób.

