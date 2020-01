"Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki miał prawo do tego, aby odwołać delegację sędziego Pawła Juszczyszyna do Warszawy" - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Wójcik: prezes Nawacki miał prawo odwołać delegację sędziego Juszczyszyna / Marcin Obara / PAP

Sędzia Paweł Juszczyszyn miał w Kancelarii Sejmu obejrzeć listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa . Jak poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu, wycofanie sędziemu Juszczyszynowi przez prezesa Sądu Rejonowego w Olszynie Macieja Nawackiego delegacji do Warszawy uniemożliwiło przedstawienie żądanych list.

Wójcik w Polsat News ocenił, że "miażdżąca większość" sędziów nie interesuje się "dyskursem polityczno-sędziowskim". Na pytanie, czy sędzia Juszczyszyn jest wśród nich "czarną owcą", odparł: Tak, sędzia Juszczyszyn jest tą osobą, która zdecydowała się podważyć status innego sędziego.



Wiceminister odniósł się również do przyjazdu Juszczyszyna do Warszawy. Pojawił się w Warszawie dzisiaj. Pojawił się jako sędzia Juszczyszyn, a dalej był już jako pan Juszczyszyn, bo odwołano mu delegację - podkreślił.



Na uwagę, że sędzia Nawacki odwołał delegację rano, przerywając swój urlop, wiceminister odpowiedział: "Ma prawo do tego".

Juszczyszyn zażądał przedstawienia list poparcia do KRS

Sędzia Juszczyszyn, rozpatrując w listopadzie 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez KRS w nowym składzie był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do Rady .

Kancelaria Sejmu odmówiła i wystąpiła do sądu o uchylenie tej decyzji. Przywołując art. 359 Kodeksu postępowania cywilnego, argumentowała, że udostępnienie sądowi żądanych wykazów prawdopodobnie mogłoby ją narazić na odpowiedzialność administracyjną i cywilnoprawną z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych obywateli.



W konsekwencji sędzia Juszczyszyn wezwał szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską na 24 stycznia na przesłuchanie do sądu w celu wyjaśnienia odmowy przedstawienia żądanych przez sąd dokumentów.



W ubiegłym tygodniu Kancelaria Sejmu zawnioskowała jednak o przeprowadzenie przez sędziego Juszczyszyna oględzin oryginałów dokumentów zgłoszeń i list poparcia sędziów - kandydatów do KRS w siedzibie Kancelarii w Warszawie. Według służb prasowych Sejmu takie rozwiązanie "pozwala zadośćuczynić postanowieniu sądu przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, którymi Kancelaria Sejmu jest związana".



Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny poinformował, że we wtorek do tej jednostki osoba prywatna złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Zdaniem osoby składającej to zawiadomienie do przekroczenia uprawnień przez prezesa Nawackiego miało dojść w związku z odmową wyjazdu Pawła Juszczyszyna do Kancelarii Sejmu - powiedział Stodolny.