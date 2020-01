Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova rozpoczęła serię spotkań w Warszawie. Rozmowy mają dotyczyć reform sądownictwa w Polsce i praworządności, w tym także ustawy mającej dyscyplinować sędziów.

Na początek Vera Jourova spotka się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Spotkanie potrwa 40 minut, potem Jourova przejdzie kilkaset metrów dalej do Senatu i będzie rozmawiać z marszałkiem izby wyższej Tomaszem Grodzkim. Grafik jest bardzo napięty, bo po tym spotkaniu wiceszefowa Komisji Europejskiej jedzie do Rzecznika Praw Obywatelskich, planowo będzie z nim rozmawiać o godzinie 10:20. Następnie Sąd Najwyższy i jego I prezes Małgorzata Gersdorf, później Ministerstwo Sprawiedliwości i kierownictwo resortu, w tym - najprawdopodobniej Zbigniew Ziobro. Nie będzie rozmów z Krajową Radą Sądownictwa ani Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, choć ich przedstawiciele prosili o spotkanie.

Informacje, że mimo prośby przedstawicieli KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o rozmowę z Verą Jourovą do takiego spotkania nie dojdzie, są niepokojące - ocenił w Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk. Gdyby rzeczywiście nie doszło do takiego spotkania, to nie byłoby dobre, dlatego że chcąc poznać jakąś sprawę, warto poznać wszystkie strony sporu - dodał.

Według szefa KPRM, jeśli wiceszefowa KE nie spotka się ze wszystkim stronami, nie będzie mieć pełnej wiedzy na temat kwestii praworządności w Polsce. W związku z tym trudno, żeby wtedy oczekiwać, iż będzie mogła sobie wyrobić zdanie oparte na faktach - zaznaczył.

Według informacji dziennikarki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginion planowane jest także spotkanie z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską.

Rozmowy Jourovej z polskimi władzami będą głównie dotyczyć pogarszającej się sytuacji praworządności w Polsce. Tylko z wiceszefem MSZ Jourova będzie rozmawiać także o zapobieganiu kłamstwom historycznym. Będzie z pewnością przekonywać, żeby prezydent powstrzymał się od podpisania ustawy dyscyplinującej sędziów - dziennikarka RMF FM usłyszała w KE. Nikt już nie ukrywa w Komisji, że jak tylko ustawa dyscyplinująca sędziów zostanie podpisana przez prezydenta - to Komisja rozpocznie procedurę o naruszenie unijnego prawa, która może zakończyć się pozwem do TSUE.

Wiadomo, że będzie to powodem do bardzo szybkiej procedury o naruszenie unijnego prawa - potwierdził rozmówca dziennikarki RMF FM w Brukseli. Mówili o tym już wcześniej nie tylko Jourova, ale i komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynder, a ostatnio przypominali rzecznicy KE - używając sformułowania, że "KE nie zawaha się użyć wszelkich dostępnych jej środków".

Jeżeli KE zastosuje tryb przyśpieszony, dając Polsce na każdym etapie procedury o naruszenie prawa tylko miesiąc na ustosunkowanie się, to jeszcze przed majem może wpłynąć pozew do TSUE. Niewykluczone, że pozew będzie od razu opatrzony kolejnym wnioskiem o środki zabezpieczające (pod groźbą kar finansowych).

Komisja trochę liczy na to, że prezydent jednak nie podpisze ustawy. W PiS-ie rzeczywiście nie ma 100 proc. pewności, że prezydent - mimo wcześniejszych deklaracji, w których popierał konieczność odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów - podpisze ustawę.