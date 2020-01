Komisarz ds. praworządności Vera Jourova zaapeluje w swoich rozmowach nt. praworządności z przedstawicielami polskich władz, żeby prezydent Andrzej Duda nie podpisywał ustawy dyscyplinującej sędziów – ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska - Borginon. "Będzie to apel za pięć dwunasta" – usłyszała dziennikarka RMF FM. Jeżeli ustawę prezydent podpisze, to KE niezwłocznie rozpocznie procedurę o naruszenie prawa UE, która może zakończyć się pozwem do TSUE.

REKLAMA