Polska "oddala się od wartości europejskich" - przekonywał hiszpański europoseł Juan Fernando Lopez Aguilar w czasie debaty w Parlamencie Europejskim nt. stanu praworządności w naszym kraju. Jak podkreślał: "Chcemy, by Polska wróciła do wartości Unii Europejskiej. UE nie jest obcym mocarstwem ani statkiem pozaziemskim". Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova zapowiedziała z kolei, że Komisja zdecyduje wkrótce o kolejnych krokach wobec Polski w związku z krytykowaną przez Brukselę ustawą dyscyplinującą sędziów. Poinformowała również, że KE bada sprawę "stref wolnych od LGBT", ogłaszanych przez niektóre polskie samorządy. Ostatecznie - jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - właśnie ta kwestia i stosunek polskich władz do mniejszości seksualnych zdominowały debatę w Parlamencie Europejskim.

