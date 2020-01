Ustawa dyscyplinująca sędziów to pierwszy punkt ruszającego dziś trzydniowego posiedzenia Senatu. Początek obrad o godzinie 11:00. Izba wyższa od razu zajmie się kolejnymi, budzącymi ogromne kontrowersje zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Wczoraj zostały one ostro skrytykowane na posiedzeniu senackiego zespołu do spraw praworządności.

REKLAMA