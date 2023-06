„Po tych kilku miesiącach klinczu w Trybunale Konstytucyjnym doszliśmy w KPRM do wniosku, że warto złożyć do TK wniosek dot. ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału; chodzi o zapisy dotyczące tzw. pełnego składu” - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że wniosek trafił już do TK.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin

W ubiegły piątek odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK przewidującego zmniejszenie liczby sędziów potrzebnych m.in. do pełnego składu Trybunału. Projekt przewiduje zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego TK z 10 do 9, a także zmniejszenie liczby pełnego składu TK - z 11 do 9 sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Premier Mateusz Morawiecki był pytany w środę na konferencji w Bogatyni, czy prawdziwe są doniesienia Interii, że "szykuje się zwrot ws. pełnego składu w Trybunale Konstytucyjnym". Portal podał, że jeszcze w środę premier złoży do Trybunału Konstytucyjnego specjalny wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Po tych kilku miesiącach klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, doszliśmy wraz prawnikami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wniosku, że warto, aby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału Konstytucyjnego - wskazał premier.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, to kolejny strzał w kolano, bo wymaga zwrócenia się do Trybunału z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy przygotowanej i uchwalonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Premier chce tak jednak podważyć przepis o tym, że skład Trybunału to nie mniej niż 11 sędziów. Robi to po to, aby sam Trybunał miał podstawę do stwierdzenia, że jego pełny skład to np. dziewięciu, ośmiu czy siedmiu sędziów.

Takie orzeczenie pozwoliłoby na faktycznie odsunięcie od orzeczenia sędziów buntowników nieuznających prezesury Julii Przyłębskiej. Sztuczka pozwalająca na osiągnięcie takiego celu polega na tym, że w przypadku takiego wniosku orzeczenie mógłby wydać pięcioosobowy skład Trybunału, a ze zgromadzeniem tylu sędziów Julia Przyłębska nie będzie miała problemu.

Po fiasku tzw. ustawy bezradnościowej posłów PiS, która utknęła w Sejmie to kolejny, jeszcze bardziej rozpaczliwy sposób na przełamanie sędziów Trybunału.