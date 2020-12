PROTOKÓŁ



z posiedzenia Komisji Bibliotecznej Krajowej Rady Sądownictwa

z dnia 19 października 2020 r.



W dniu 19 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bibliotecznej Krajowej Rady Sądownictwa w składzie:



Przewodniczący: sędzia dr Jędrzej Kondek (udział zdalny)

Członkowie: sędzia dr Dariusz Drajewicz (udział zdalny)

sędzia dr Maciej Nawacki (udział zdalny)



przy udziale protokolanta.





Członkowie Komisji wzięli udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.



Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek otworzył posiedzenie, stwierdził kworum i otworzył dyskusję na temat zakupu publikacji zatwierdzonych na poprzednim posiedzeniu.



Pan sędzia dr Maciej Nawacki zaproponował, aby zrezygnować z zakupu wybranych polskich norm, gdyż ich przydatność w bibliotece jest nieznaczna, a dostęp do nich jest możliwy z innego źródła.



Pan sędzia dr Dariusz Drajewicz zaproponował zamówienie publikacji obcojęzycznych bezpośrednio w wydawnictwach zagranicznych, aby obniżyć koszt zakupu.



Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek zalecił rozpatrzenie takiej możliwości przez Wydział Administracyjny Biura KRS, który realizuje zakupy.



Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę o zakupie wszystkich zaproponowanych na poprzednim posiedzeniu publikacji zarówno z listy głównej jak i rezerwowej za wyjątkiem polskich norm.



Następnie Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek zaproponował ponowne zakupy.



Komisja jednogłośnie zaakceptowała propozycję.



Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek zlecił rozesłanie informacji o możliwości zgłaszania propozycji do członków KRS, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz do pracowników Biura KRS. Termin zgłoszeń Komisja ustaliła na 8 listopada 2020 r.



Pan sędzia dr Maciej Nawacki zaproponował dodanie prośby do członków rady, aby zgłaszali publikacje ze szczególnym uwzględnieniem tematyki reformy wymiaru sprawiedliwości w związku z zaawansowanymi pracami Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektami aktów prawnych reformujących wymiar sprawiedliwości.



Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 9 listopada 2020 r. na godz. 9:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.



Członkowie Komisji zostali poinformowani o planowanym zakupie nowego oprogramowania do obsługi Biblioteki Fachowej KRS w 2020 r.



Przewodniczący Komisji Pan sędzia dr Jędrzej Kondek podziękował za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.