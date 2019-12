W czasie wizyty w Nowym Mieście Lubawskim prezydent Andrzej Duda podkreślił, że przywrócenie w Polsce sprawiedliwych sądów wymaga czasu. "Tam ten stary układ się bardzo dobrze trzyma, nie chce pozwolić sobie na to, by zabrać im przywileje i władzę nad ludźmi, do której doszli" – stwierdził. "Ale muszą zrozumieć, że ich praca to także służba dla Rzeczypospolitej i przede wszystkim dla polskich obywateli. I że to nie obywatel jest dla sądu, ale sąd jest dla obywatela. I że sędzia służy ludziom i Rzeczypospolitej" – zaznaczył.

Prezydent Andrzej Duda w Nowym Mieście Lubawskim / Tomasz Waszczuk /PAP

