Warszawski sąd okręgowy uwzględnił pozew grupowy 206 klientów Amber Gold. Zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z nich kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona złotych. W sumie - według pełnomocnika oszukanych - to ponad 20 mln zł.

Wyładunek około tysiąca teczek akt procesowych sprawy Amber Gold / Adam Warżawa / PAP

"Sąd w lwiej części uwzględnił żądania, które stały się przedmiotem niniejszego procesu grupowego" - powiedział w ustnym uzasadnieniu orzeczenia sędzia Tomasz Gal. Podkreślił, że "głównym problemem i źródłem bezprawności w tej sprawie jest to, że rzeczywiste czynności śledztwa (ws. Amber Gold ) o charakterze prawidłowym zostały podjęte ze znaczną zwłoką przez organy ścigania i na tym polega złożony charakter bezprawności Skarbu Państwa".

Sprawa toczyła się od pięciu lat

Odczytanie wyroku wraz z uzasadnieniem trwało dwie godziny. Sąd w sentencji orzeczenia odczytywał każdą z ponad 200 osób wraz z przyznaną jej kwotą. Piątkowy wyrok jest nieprawomocny.



Proces cywilny, który rozpoczął się pozwem grupowym klientów Amber Gold, toczył się od listopada 2017 r. Na sali rozpraw w charakterze świadka zeznawał m.in. w 2018 r. skazany już teraz były szef tej spółki Marcin P., sąd wysłuchał także w 2019 r. biegłej psycholog, która mówiła o wpływie doniesień medialnych i ewentualnych komunikatów prokuratury na reakcje potencjalnych klientów Amber Gold.



Do pozwu grupowego, w którym jako odpowiedzialne za zaniechania, wskazane zostały m.in. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz i Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, przyłączyło się co najmniej 246 podmiotów zgłaszających roszczenia odszkodowawcze.



Początkowo informowano, że poszkodowani w tej sprawie domagali się łącznie ponad 26,5 mln zł, czyli łącznej kwoty zainwestowanej przez nich w utracone lokaty. Chodziło o osoby, które zawierały swe umowy z Amber Gold w okresie od stycznia 2010 r. do sierpnia 2012 r., czyli w czasie, gdy prokuratura wiedziała już z Komisji Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w Amber Gold.