​Końcowy fragment wyroku w sprawie Amber Gold może zostać odczytany jeszcze przed wyborami, a dokładnie w piątek - w ostatnim dniu kampanii wyborczej. To teoretyczne wyliczenia na podstawie informacji przekazanych nam przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Teoretyczne, bo wszystko zależy oczywiście od tempa czytania.

Akta ws. afery Amber Gold / Marcin Gadomski / PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM Kuba Kaługa, prowadzącej sprawę sędzi Lidii Jedynak zostało do odczytania dosłownie kilka kart z tomu nr 55, a poprzednie posiedzenie zakończyła na 1/3 tego tomu. To daje tempo około 2/3 tomu na rozprawę.

Kolejne terminy wyznaczono na 4, 7, 9 i 11 października. Jeśli więc sędzia to tempo utrzyma, to właśnie 11 października powinien być odczytywany ostatni tom wyroku - tom nr 59. To z jego treści mamy dowiedzieć się, na jakie kary sąd skaże Marcina P. i Katarzynę P. Prokuratura chce dla nich 25 lat więzienia.

Już 20 maja sąd ogłosił, że uznaje Marcina P. i Katarzynę P. winnymi głównych zarzutów, ale kar nie ogłosił, bo na kolejnych rozprawach musi odczytywać dane dotyczące klientów i ich umów. Warto odnotować też jednak, że terminy w tej sprawie wyznaczono również w powyborczym tygodniu - 14, 16 i 17 października.

Kilka tysięcy stron aktu oskarżenia

Małgorzata Wassermann: Państwo pod rządami Tuska było niewydolne Działalność państwa i jego instytucji pod rządami b. premiera Donalda Tuska, to jest obraz państwa kompletnie niewydolnego - powiedziała szefowa komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann (PiS). Krzysztof Brejza (PO-KO) ocenił z kolei, że komisja miała "upolować" Tuska i... czytaj więcej

Przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi akt oskarżenia liczy niemal 9 tysięcy stron. Wpłynął do gdańskiego sądu pod koniec czerwca 2015 roku. Według prokuratury, Marcin P. i jego żona Katarzyna P. w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukali w sumie ponad 18 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.



Oskarżenie dotyczyło też prowadzenia działalności parabankowej i prania brudnych pieniędzy. Według prokuratury Katarzyna P. i Marcin P. działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zrobili z tej działalności stałe źródło dochodu.



Amber Gold na ławie oskarżonych

Afera Amber Gold: W poniedziałek gdański sąd ogłosi wyrok W poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku ma ogłosić wyrok w procesie ws. afery finansowej Amber Gold. Prokuratura wniosła o kary po 25 lat więzienia dla twórców Amber Gold - Katarzyny i Marcina P. czytaj więcej

Proces w sprawie Marcina P. i jego żony ruszył przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w marcu 2016 r. W drugiej połowie kwietnia rozpoczęły się mowy końcowe. Prokurator domaga się kary 25 lat więzienia dla każdego z oskarżonych. Obrońcy Marcina P. i Katarzyny P. wnieśli o ich uniewinnienie.



Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 r., a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - od 6 proc. do nawet 16,5 proc. w skali roku.



13 sierpnia 2012 r. firma ogłosiła likwidację. Tysiącom klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy ani odsetek.



Marcin P. przebywa w areszcie od sierpnia 2012 r., Katarzyna P. została aresztowana w połowie kwietnia 2013 r.