Strona rządowa, a tym bardziej MON, w żaden sposób nie odnosi się i nie komentuje informacji, które są zawarte na rosyjskich portalach - mówił wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz do posłów opozycji podczas posiedzenia komisji obrony. Posłowie opozycji taka odmowę ocenili jako skandaliczną. Zapowiedzieli też wniosek do prezydium Sejmu o ponowne przeprowadzenie posiedzenia komisji obrony. Poseł KO Cezary Tomczyk zapowiedział także złożenie zawiadomienia do prokuratury na szefa komisji obrony Michała Jacha (PiS), który w związku z odmową udzielenie informacji przez Skurkiewicza przerwał posiedzenie komisji. Opozycja chce też wstąpić do prezydenta, jako do Zwierzchnika Sił Zbrojnych, z wnioskiem wskazującym na problemy stanu państwa związane z obronnością.

