W długi weekend w Radiu RMF24 wybierzemy się w niezwykłe miejsca z wyjątkowymi gośćmi. Będzie o najbardziej tajemniczych punktach na mapie Polski, sekretach Wawelu, podróżach kamperem i kosmicznych sukcesach naszych rodaków. Obalimy też kilka motoryzacyjnych mitów i dowiemy się, czy... rośliny są mądrzejsze od nas? Słuchajcie codziennie po 9.00.

W długi weekend nie zabraknie Przeglądu zagranicznego Andrzeja Kohuta, Marcin Jędrych zagra największe przeboje Artystów Wszech Czasów, a w czasie niedzielnego Wykładu Otwartego, którego gościem będzie biolog Władysław Polcyn profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odpowiemy na pytanie: czy rośliny są mądrzejsze od nas?

Poza tym w planie jest jeszcze kilka niezwykłych podróży.

Ruszymy tropem najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce

W sobotę - 29 kwietnia - odwiedzimy najbardziej tajemnicze miejsca w Polsce. Gościem Radia RMF24 będzie - Jakub Kuza, autor książki "Tajemnicza Polska.

Niewyjaśnione historie, zapomniane skarby, sensacyjne odkrycia". Porozmawiamy o nieoczywistych miejscach w naszym kraju, na które możemy natrafić w czasie weekendowego odpoczynku.

W programie: jedyne w Europie nazistowskie mauzoleum, pomorska Atlantyda oraz toruński "okrąglak", który miał być więzieniem idealnym. Wyjaśnimy też, dlaczego w sercu podlaskiej puszczy miała powstać stolica świata?

Obalimy motoryzacyjne mity

W niedzielę - 30 kwietnia - motoryzacyjne mity obalą Adam Kornacki, wyścigowy mistrz Polski, dziennikarz motoryzacyjny i Maciej Wisławski, słynny pilot rajdowy. Czy ręczna skrzynia biegów jest zawsze lepsza? Czy Volvo produkuje najbezpieczniejsze auta na świecie, a Toyota najbardziej bezawaryjne? I wiele, wiele innych. Do tego poznamy też mnóstwo opowieści zza kierownicy!

Pojedziemy w świat kamperem

W poniedziałek - 1 maja - ruszymy kamperem przez świat! Jeżeli lubicie ten sposób spędzania wolnego czasu albo zastanawiacie się, czy to opcja dla was, to koniecznie podgłośnijcie. Będą z nami ludzie, którzy rzucili wszystko i ruszyli w świat - Kasia i Łukasz z PodróżoVanie, Kasia i Robert z Big Five Family. Odwiedzą nas też eksperci od przerabiania busów na kampery - Latający Dyvan.

Podążymy śladami kosmicznych sukcesów Polaków

We wtorek - 2 maja, w dniu biało-czerwonej flagi, w Radiu RMF24 pokażemy polskie sukcesy w kosmosie i podążamy ich śladami.

Naszym przewodnikiem będzie dr Sławosz Uznański, operator Wielkiego Zderzacza Hadronów w CERN i członek rezerwowego korpusu astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Opowie też o tym, jak wygląda to "siedzenie na ławce" rezerwowych astronautów i które trwające kosmiczne misje wzbudzają w nim największe emocje.

Porozmawiamy też z Grzegorzem Zwolińskim, prezesem firmy SatRev, polskiej firmy kosmicznej wyróżnionej przez Europejską Agencję Kosmiczną jako Space Tech Rising Star, która buduje satelity dla innych krajów oraz z Maciejem Krzyżanowskim, prezesem firmy CloudFerro, która ma status Prime Contractora dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Opowiedzą nam między innymi o tym, jak dane satelitarne pomagają nam na co dzień.

Poznamy sekrety Wawelu

W środę - 3 maja - naszym tematem będzie Wawel i jego historia, która wciąga jak kryminał. Historyk Kamil Janicki, redaktor naczelny portalu WielkaHistoria.pl, zdradzi tajemnice, które skrywa Wawel - niemy świadek koronacji i upadków, ceremonii i pożarów, schadzek i skrytobójstw. Autor książki "Wawel. Biografia" przybliży dzieje najsłynniejszego polskiego wzgórza od czasów legendarnych po wiek XX - ciekawostkowo, historyczno-turystycznie.

