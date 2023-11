"Białoruska milicja i KGB masowo przeszukują domy opozycjonistów przebywających na emigracji. W moim domu również odbyło się przeszukanie. Po prostu wyłamali drzwi. Takich sytuacji jest wiele" - mówi Paweł Łatuszka, opozycjonista białoruski, przedstawiciel Narodowego Zarządu Antykryzysowego na antenie internetowego Radia RMF24.

Paweł Łatuszka / Albert Zawada / PAP

Rewiduje się domy członków białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego i sił demokratycznych. Ponad 100 działaczom opozycji postawiono zarzuty. Obrońcy praw człowieka na Białorusi są przekonani, że akcja ma na celu zastraszanie społeczeństwa. Stawiane są zarzuty, że robimy próby, żeby zawłaszczyć władzę na Białorusi, że stworzyliśmy struktury ekstremistyczne i tak dalej. Ma to na celu demotywować naszą działalność - wyjaśnia ekspert w rozmowie z Piotrem Salakiem.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gość Paweł Łatuszka o trwających rewizjach w domach opozycjonistów na Białorusi

Co jest przyczyną rewizji?

25 lutego 2024 r. na Białorusi odbędą się wybory parlamentarne i lokalne. Zdaniem Łatuszki jest to jedna z przyczyn przeszukań. Łukaszenka chce oczyścić pole polityczne, żeby nikt nie próbował cokolwiek zrobić w tym dniu mianowania deputowanych. A my planujemy zorganizować swoje wybory z Radą Koordynacyjną, myślę, że Łukaszenka walczy przeciwko temu - tłumaczy opozycjonista. Zwraca także uwagę, na działalność Narodowego Zarządu Kryzysowego. Bardzo mocno naciskamy i zgromadziliśmy wiele dokumentów. Ponad 136 tysięcy przestępstw ustalono przez nas i przekazujemy to do Trybunału w Hadze, a Łukaszenka się tego obawia - mówi gość Radia RMF24.

List gończy za Łukaszenką

Łukaszenka został zgłoszony przez Narodowy Zarząd Antykryzysowy do Trybunału w Hadze o popełnienie zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Według naszych prawników są wszystkie podstawy ku temu, żeby Łukaszenka dostał nakaz aresztowania. I myślę, że trzeba zrozumieć, że tu nie chodzi tylko o dzieci ukraińskie. Chodzi również o białoruski naród - komentuje ekspert. Zwraca również uwagę, że każdego dnia na Białorusi są łamane prawa człowieka, a wielu działaczy opozycji jest uwięzionych. Łukaszenka to jest zbrodniarz. Dopóki nie nastąpi odpowiedzialność, demokracja na Białorusi nie zwycięży - dodaje na zakończenie rozmowy Paweł Łatuszka.

Opracowanie: Rudolf Zych

