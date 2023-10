„Kupują głównie firmy z wykorzystaniem narzędzi finansowych. Każda z firm może liczyć na politykę rabatową producentów. Szacujemy, że rzeczywisty udział osób fizycznych zainteresowanych zakupem auta kształtuje się na poziomie około 10 proc. całego rynku, 90 proc. to firmy” – wyjaśnia na antenie internetowego Radia RMF24 Wojciech Drzewiecki, prezes IBRM SAMAR.

Według najnowszego raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR Polacy kupują coraz więcej nowych samochodów. Wzrost zakupu takich pojazdów dotyczy konkretnej grupy klientów. Wojciech Drzewiecki podkreśla, że nowoczesne pojazdy kupują przede wszystkim firmy korzystające z narzędzi finansowych. Według gościa Radia RMF24, w tym przypadku, wzrost zakupu szacuje się na poziomie ok. 10 proc.

Ekspert wyjaśnia, że taki zakup charakteryzuje się zupełnie inną dynamiką, niż w przypadku osoby fizycznej.

Każda z firm może liczyć na tzw. politykę flotową, czyli politykę rabatową producentów. Jeżeli do tego dodamy narzędzia finansowe, które sprawiają, że miesięczne koszty związane z utrzymaniem auta są zdecydowanie mniejsze, to pozwala kupować samochody droższe.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku klienta indywidulanego. Zdaniem Wojciecha Drzewieckiego wzrost zakupu nowych samochodów przez takie osoby wynosi niecałe 2 proc.

Dlaczego kupujemy stare samochody?

Według raportu, coraz częściej kupujemy też samochody używane sprowadzane z zagranicy. Ekspert wyjaśnia, że w tym przypadku, chodzi głównie o pojazdy stare. Zwraca uwagę, że obecna sytuacja na rynku samochodowym przypomina czas po wejściu Polski do Unii Europejski, kiedy otworzyliśmy się na zagraniczne rynki. W tym czasie częściej kupowaliśmy auta starsze, niż młodsze.

Gość Marcina Jędrycha wyjaśnia, co może być powodem takiej sytuacji: To nie jest tylko kwestia zasobności naszego portfela. To też kwestia dostępności samochodów w źródłach, w których je pozyskujemy, czyli na rynkach krajów Europy Zachodniej. Ta dostępność w przypadku aut młodszych jest gorsza. Dlatego, jeżeli chcemy kupić samochód, to musimy szukać w ofercie aut starszych.

Struktura rynku samochodowego

Według Wojciecha Drzewieckiego, klienci indywidualni stanowią ok. 26 proc. kupujących na rynku samochodowym. Do tej grupy zaliczane są też spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Według eksperta zakupy tylko przez osoby fizyczne szacuje się na poziomie ok. 10 proc. Pozostałą część rynku, czyli ok. 90 proc, stanowią zakupy samochodów przez firmy.

Co wpływa na cenę samochodu?

Ekspert wyjaśnia, że o wzroście średniej ceny ważonej nowego samochodu na polskim rynku decyduje wzrost cen cennikowych. Gość Radia RMF24 informuje, że obecnie ten wzrost nie jest wysoki i wynosi ok. 7 proc. Z drugiej strony, o wiele bardziej wzrosła średnia cena samochodu. W ciągu ostatniego miesiąca było to nawet 13 proc.

Wojciech Drzewiecki sugeruje, że na cenę auta wpływa także dostępność ofert. Producenci, po długich miesiącach posuchy, wynikającej z pandemii i braku możliwości sprzedaży aut ze względu na ograniczoną dostępność, starają się tak kształtować ofertę, aby ich marże były na odpowiednim poziomie. Często w ofercie, przy szybkiej dostępności, widzimy samochody droższe i lepiej wyposażone - wyjaśnia ekspert.

Kolejnym czynnikiem, który podbija średnią cenę pojazdu są samochody marek premium. Takie auta mają lepsze wartości rezydualne, czyli mniej tracą na rynku. To oznacza, że rata za takie auto może być bardzo często niższa, niż za auto marki popularnej - tłumaczy gość Radia RMF24.

Kiedy warto kupić samochód?

Wojciech Drzewiecki informuje, że sezonowość sprzedaży aut w Polsce dzieli się na trzy okresy. Pierwszy to początek danego roku, kiedy producenci wyprzedają zapasy magazynowe samochodów ze starego rocznika. Drugim okresem jest późna wiosna, ponieważ już na wakacjach chcemy korzystać z nowego samochodu. Ostatnim okresem wzrostu sprzedaży samochodów jest jesień, kiedy wielu producentów wyprzedaje swój towar.

Jeżeli chcemy uzyskać bardzo dobrą ofertę w miarę możliwości producentów, to powinniśmy czekać na końcówkę roku, bo wtedy producenci będą starali się wyprzedawać auta ze starego rocznika - poleca Wojciech Drzewiecki. Podkreśla, że warto także zwrócić uwagę na przepisy, które mogą wprowadzać ograniczenia dotyczące posiadania samochodu.

