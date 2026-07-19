Jak przygotować się do podróży? Porady pierwszej pomocy

RMF24

Do każdej podróży trzeba się przygotować - wziąć pod uwagę to, jakie temperatury panują w danym rejonie i co może zagrażać nam na miejscu. Oczywiste? Okazuje się, że niekoniecznie i zbyt często nastawiamy się na to, co już znamy. Przed taką beztroską przestrzega lek. med. Paulina Nowak, specjalistka medycyny podróży, członkini Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej i Tropikalnej – która gościła w wakacyjnym odcinku podcastu Marka Łabno „Lekarz Dyżurny”.

Wyjazd musi być przemyślany – powinniśmy mieć świadomość tego, jakie średnie temperatury panują na miejscu i jaka jest wilgotność powietrza o tej porze roku. Musimy mieć taką wiedzę, żeby ocenić – czy wakacyjny pobyt w takich warunkach nie jest ponad nasze siły.

Jeżeli za długo przebywamy w warunkach mocnego nasłonecznienia czy dużego wiatru – to możemy ponieść fizyczne konsekwencje. To może być choćby udar słoneczny. Czasami jego objawy są mniejsze, a czasami większe. Kolejnym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej, czyli bagatelizujemy tę kwestię, żeby mieć ze sobą kilka podstawowych leków – podkreśla lek. med. Paulina Nowak, specjalistka medycyny podróży.

Taki podstawowy, obowiązkowy zestaw w apteczce to:

preparaty przeciwbiegunkowe – zwłaszcza, jeśli wybieramy dalekie destynacje,

filtry przeciwsłoneczne oraz leki na oparzenia pierwszego i drugiego stopnia – mogą to być spraye, pianki,

leki antyhistaminowe – na wypadek pogryzień lub uczuleń.

Do kierunków związanych z największym ryzykiem wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych problemów zdrowotnych oraz wymagających największych przygotowań – należą:

kontynent afrykański - szczególnie Afryka Subsaharyjska,

kraje Azji,

Kolumbia.

Kolejną ważną kwestią są szczepienia – zarówno, kiedy jedziemy w Polskę jak i wtedy, kiedy jedziemy za granicę.

Myślę, że w Polsce taka mało doceniana jest szczepionka przeciwko wściekliźnie - pamiętajmy, że w naszych lasach, na naszych polach cały czas krążą lisy i inne zwierzęta przenoszące wściekliznę. Mamy też oczywiście psy, które są niezaszczepione. Dlatego, to jest szczepionka, którą bardzo polecam na przykład osobom, które uprawiają trekking i lubią chodzić oraz uprawiać sporty na łonie natury. Mało doceniana jest także szczepionka na odkleszczowe zapalenie mózgu - która jest podawana w trzech dawkach: podstawowej i potem przypominającej co trzy i pięć lat. To bardzo ważna ochrona, bo ilość zachorowań się zwiększa. Pamiętajmy też o szczepieniach, takich bardziej podstawowych - jak dawki przypominające: błonica, tężec, krztusiec, polio. Pamiętajmy o żółtaczce typu A, czyli chorobie brudnych rąk – wymienia specjalistka.

W danym miejscu w odpowiednim czasie

Czasami ryzykowny jest nie tyle sam kierunek – co pora, jaką wybieramy na wyjazd.

Przykładowo Półwysep Arabski - mam tu na myśli choćby: Oman, Arabię Saudyjską czy takie miasta, które lubimy jak Dubaj i Abu Dabi. Zwróćmy uwagę, że ten kraj ma takie dwie pory: bardzo, bardzo ciepłą i mniej ciepłą. Ta mniej ciepła – to u nas miesiące od listopada do kwietnia. Wtedy temperatura u nich jest stabilniejsza. I wybierajmy takie miesiące, kiedy ten klimat jest jak najbardziej zbliżony do naszego. Oczywiście, pewne różnice występują - to różnice w wilgotności powietrza. Na przykład, na takim Półwyspie Arabskim wilgotność jest bardzo niska i dla nas, Europejczyków - odczucie ciepła jest dużo mniejsze. Pamiętajmy wtedy o odpowiednim nawadnianiu. Trzeba dbać o ubiór i o to, ile godzin przebywamy na słońcu – przestrzega lek. med. Paulina Nowak.

Trzeba starać się wybrać czas i miejsce w taki sposób, żeby podróż nie okazała się szokiem dla naszego organizmu. Specjalistka poleca choćby Wyspy Kanaryjskie – gdzie pogoda jest stabilna przez cały rok, a pobyt tam w: listopadzie, grudniu, styczniu czy lutym – może być dla nas zastrzykiem energii, którego potrzebujemy w sezonie jesienno-zimowym. Nie ma dużych skoków temperatur - czujemy się dobrze i jesteśmy wypoczęci.

Po powrocie, zwłaszcza z wakacji w egzotycznych krajach – warto być czujnym na sygnały, które wysyła nam organizm. Szczególnie groźna jest gorączka o bardzo różnym charakterze: bardzo wysoka lub zmienna i taka, która pojawia się albo znika w ciągu kilku dni.

Może nam się wydawać, że spowodowana jest zmianą klimatu lub zwykłą infekcją. Trzeba jednak zgłosić się do lekarza, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że to groźna choroba, np.:

malaria,

żółta febra,

denga,

meningokoki,

gorączka krwotoczna.

Inne groźne sygnały to:

biegunki,

bóle głowy,

bóle brzucha,

nudności i wymioty,

zmiany skórne - które czasami mogą wydawać się zwykłym zadrapaniem lub niewielką raną.

Niestety, dość powszechny jest mit, że nie warto się szczepić, bo na pewno niczego nie przywieziemy z podróży.

Tymczasem, niektóre historie pokazują, że czasami nie trzeba nigdzie wyjeżdżać – żeby poważnie zachorować.

Przykładem może być historia pacjentki z Balic pod Krakowem. Balice jest to miejscowość, w której jest lotnisko i pacjentka ta nigdy nie opuszczała miejsca swojego życia, czyli podkrakowskiej wsi - natomiast zachorowała na malarię. Okazało się, że najprawdopodobniej została ukąszona przez komara - który samolotem przyleciał tutaj do nas, do Polski - opowiedziała nam zaproszona do studia specjalistka.