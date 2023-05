Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Niemka Ursula von der Leyen, z właściwym sobie niemieckim tupetem i arogancją, namaściła już Tuska na namiestnika w Polsce. Publicznie wyraziła życzenie, aby to on był premierem w naszym kraju - mówił minister sprawiedliwości. To pokazuje, że Niemcy traktują Tuska jak swojego agenta wpływu w Warszawie - dodał. Musimy o tym pamiętać. Dziś możemy się jeszcze temu skutecznie przeciwstawić, nie pozwolić na taki scenariusz. Wiele zależy od nas - podkreślał.



Zbigniew Ziobro na konwencji / Mateusz Marek / PAP

Nasza walka o suwerenność to walka o ochronę polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwo Polaków, sprawiedliwe sądy, polskie lasy i polski węgiel (...). W dzisiejszych realiach, czym zajmuje się UE, to też walka o to, co mammy jeść i jakimi samochodami wolno nam jeździć. Polska suwerenna to Polska wolna od obcego dyktatu, nacisków i szantażu z każdej strony i w każdej dziedzinie: politycznej i ekonomicznej, tradycji i kultury, prawa i wymiaru sprawiedliwości - mówił Ziobro.

Jak tłumaczył, Polska suwerenna to wolna Polska, w której Polacy decydują o sobie, którą urządzają zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami. Musimy bronić naszej wolności i ją pielęgnować. Polska suwerenna to państwo, w którym najważniejszym i nadrzędnym źródłem prawa jest i będzie tylko polska Konstytucja - stwierdził minister sprawiedliwości.