​Wicemarszałek Sejmu, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski zapowiedział dziś w Rzeszowie, że w przyszłym tygodniu przedstawi analizę, która - jak mówił - "zdementuje wszystkie rzeczy przedstawione w raporcie europosła Patryka Jakiego". Dodał, że raport ten "zawiera bzdury".

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) / Rafał Guz / PAP

Na dzisiejszej konferencji prasowej na rzeszowskim rynku Zgorzelski podkreślił, że PSL jest partią proeuropejską, a Polska, po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, powinna być aktywnym graczem w Unii, dla dobra swych interesów. Nie powinniśmy być państwem, które rozsadza od środka UE - zaznaczył przy tym.

Polityk PSL podkreślił, że UE i obecność w NATO gwarantują Polsce bezpieczeństwo. Trzeba tego strzec i nie można tym grać - oświadczył.



Wicemarszałek Sejmu odniósł się tym samym do raportu, który kilka dni temu przedstawił europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski.



Rzekomo wynika z niego, jak wiele Polska straciła na przynależności w Unii Europejskiej. Nie ma większej bzdury. Jako wicemarszałek zleciłem ekspertyzę, na podstawie której, w ciągu najbliższych dni przedstawimy w Sejmie opinię, która wszystkie te rzeczy przedstawione, przez posłą Jakiego, zdementuje - zapowiedział Zgorzelski.



Analizę ma przygotować prof. Jan Czekaj, ma ona być zaprezentowana w przyszłym tygodniu, w czwartek lub piątek w Sejmie.



Wicemarszałek podał, że bilans handlowy Polski w UE wynosi ponad 1 bln 650 mld zł. Oczywiście także jest dodatni bilans, jeśli chodzi o składkę i fundusze pozyskiwane m.in. na Wspólną Politykę Rolną czy też na fundusze strukturalne. Także nasi obywatele, nasi przedsiębiorcy mają swobodny dostęp do rynków zachodnich - mówił.



W ocenie Zgorzelskiego, poprzez takie "nierzetelne raporty" jak europosła Jakiego, elektorat antyunijny w Polsce może wzrosnąć. I będziemy musieli mierzyć się z takimi zagrożeniami jak w Wielkiej Brytanii. Stąd nasza propozycja, aby przynależność Unii Europejskiej wpisać do konstytucji - powiedział wicemarszałek i stwierdził, że w wielu krajach taki zapis w konstytucji się znajduje.



Obecny na konferencji poseł PSL z Podkarpacia Mieczysław Kasprzak poinformował, że klub KP-PSL na najbliższym posiedzeniu Sejmu zgłosi projekt ustawy obniżający podatek VAT na gaz, prąd i paliwa do 5 proc. Dlatego, że mamy do czynienia z galopującym wzrostem cen. Cena hurtowa gazu wzrosła w tym roku czterokrotnie. Tak samo cena energii wzrasta drastycznie. Potrzebne jest szybkie działanie - dodał Kasprzak.