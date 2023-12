"Nie ma i nie będzie mojego przyzwolenia na mowę pełną pogardy. Żadne obraźliwe treści nie mogą pojawiać się na profilu Ministerstwa. Przepraszam za niestosowny wpis wymierzony w Prezydenta RP" - napisała w mediach społecznościowych minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W ten sposób odniosła się do wpisu opublikowanego z oficjalnego profilu resortu, który skierowany był do Andrzeja Dudy.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / Albert Zawada / PAP

"Makao i po makale!@AndrzejDuda może się nauczy, że jak się sika przy wietrznej pogodzie, to nie na nawietrzną" - taki wpis został opublikowany z konta Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na platformie X (dawny Twitter). Była to odpowiedź do komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego postawienia w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.