Już za dwa tygodnie w całym kraju powinny pojawić się pierwsze obwieszczenia związane z kwietniowymi wyborami samorządowymi. Do tego samego dnia, 12 lutego, do PKW lub właściwych komisarzy wyborczych powinny trafić zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych. To początek czynności wyborczych przed głosowaniem, w którym 7 kwietnia wybierzemy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Projekt rozporządzenia wyznaczającego datę wyborów samorządowych czeka na podpis premiera i publikację, która powinna nastąpić w najbliższym czasie. Załącznikiem do niego jest tzw. kalendarz wyborczy, opisujący szczegółowo terminy kolejnych czynności związanych z przygotowaniami do głosowań. Najbliższy termin upływa już w poniedziałek za dwa tygodnie: 12 lutego powinny być podane do publicznej wiadomości obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych w nich radnych do różnych szczebli samorządu itp. Tego samego dnia upływa też termin na zgłoszenie utworzenia komitetów wyborczych. Do czwartku 22 lutego do komisarzy wyborczych należy zgłaszać kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Za pięć tygodni, w poniedziałek 5 marca o 16:00 upłynie termin zgłaszania tym komisjom list wyborczych kandydatów do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic Warszawy. Do piątku 8 marca można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. W środę 13 marca PKW przyzna jednolite w całym kraju numery list wyborczych tym z nich, które zostaną zarejestrowane w co najmniej połowie okręgów wyborczych. Do 16:00 następnego dnia, 14 marca, do gminnych komisji wyborczych powinny zostać zgłoszone kandydatury na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W wypadku wyboru na te stanowiska rozstrzygnięcia ostateczne będą mogły zapaść dopiero w drugiej turze wyborów, 21 kwietnia. Od 23 marca do godziny 24:00 w piątek, 5 kwietnia (kiedy zacznie obowiązywać tzw. cisza wyborcza) w publicznych mediach emitowane będą nieodpłatne audycje wyborcze, przygotowane przez komitety wyborcze. Zgłaszanie przez wyborców chęci skorzystania z głosowania korespondencyjnego lub prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego możliwe będzie tylko do poniedziałku, 25 marca. Do 28 marca do publicznej wiadomości powinny być podane informacje na temat sposobu organizacji tego transportu. Nazajutrz, 29 marca upływa termin składania wniosków o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych. Do czwartku, 4 kwietnia wnioskujący o bezpłatny przewóz do lokalu wyborczego powinni zostać poinformowani o przewidywanej godzinie tego transportu. Kampania wyborcza dobiegnie końca w piątek 5 kwietnia o północy. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia między 7:00 a 21:00. Zobacz również: Czystki w prokuraturach. Stanowiska tracą kluczowi śledczy

