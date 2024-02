Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności wobec Adama Bodnara - ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. Dzień wcześniej komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie polityka z funkcji szefa MS.

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Adama Bodnara upadł / Paweł Supernak / PAP

Adam Bodnar obroniony w Sejmie

Sejm w czwartek po południu rozpatrzył złożony przez PiS wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. W sprawie Bodnara głosowało 425 posłów, większość ustawowa to 231. Za wnioskiem było 191, przeciw 234. Nikt się nie wstrzymał.

Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi - mówił podczas posiedzenia marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Przeciwko wotum nieufności dla Bodnara głosowali posłowie z Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Lewicy.

Wniosek poprali z kolei posłowie PiS, Konfederacji oraz koło Kukiz'15.

Bodnar ma poparcie premiera Tuska

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar w ciągu dwóch miesięcy zaczął przebudowywać prokuraturę, mimo próby zabetonowania tej prokuratury. Jego marzeniem jest uniezależnienie wymiaru sprawiedliwości od polityki - mówił w Sejmie premier Donald Tusk.

To wotum nieufności składacie w momencie, kiedy prokuratura po dwóch miesiącach ciężkiej pracy pana ministra Bodnara zaczęła naprawdę pracę i to w tych miejscach, które decydują, rozstrzygają także o bezpieczeństwie Polski. Z całą pewnością to, co prokuratura zaczyna odkrywać, zarówno jeśli chodzi o okoliczności działania najważniejszej spółki strategicznej, jaką jest Orlen - i dotyczy to nie tylko fuzji Orlenu z Lotosem - to to jest zasługa tego, że wreszcie mamy prokuraturę niepolityczną - dodał premier Tusk.

Minister Bodnar we współpracy ze mną przygotował projekty ustaw. Jestem w dialogu z prezydentem Dudą w tej sprawie, tak, abyśmy w tej kadencji być może jeszcze za kadencji prezydenta Dudy odbudujemy system, w którym, prokuratura i prokurator generalny będzie niezależny od władzy - powiedział Tusk.