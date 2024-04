W ramach wsparcia Wielka Brytania wyśle do Polski myśliwce Typhoon, które będą bronić polskiej przestrzeni powietrznej - zapowiedział na wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem szef brytyjskiego rządu Rishi Sunak. Między Polską a Wielką Brytanią istnieje wielka więź, która w sytuacji wojny na Ukrainie buduje bezpieczeństwo - mówił Sunak. Przypomniał, że Wielka Brytania przeznaczy 500 mln funtów dodatkowej pomocy dla Ukrainy.

Rishi Sunak i Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

We wtorek po południu premier Donald Tusk i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej Sunak, a także przebywający z wizytą w Warszawie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg razem z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem odwiedzili 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Na konferencji po spotkaniu w KPRM Rishi Sunak powiedział, że szefowie rządów rozmawiali m.in. o wykorzystaniu zablokowanych rosyjskich aktywów, o presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej oraz o współpracy energetycznej.

Sunak mówił podczas konferencji po polsku

Chciałbym powiedzieć o niesamowitej sile, jaka cechuje nasze relacje - mówił premier Wielkiej Brytanii. Jesteśmy sojusznikami na zawsze - dodał po polsku Sunak. Szef brytyjskiego rządu zapewnił, że Wielka Brytania nie zapomni o tym, że to polscy piloci ratowali życie Brytyjczykom walcząc na brytyjskim niebie.

Jesteśmy wielkimi potęgami wojskowymi, które pomagają Ukrainie. Od dwóch lat pomagamy sąsiadowi Polski. Jeśli chodzi o naszą pomoc wojskową to chcę jeszcze bardziej pomóc. Dlatego dziś powiedziałem o dodatkowej pomocy (w wysokości) pół miliarda funtów, żebyśmy mogli jeszcze bardziej wspomóc finansowanie zakupu sprzętu (dla Ukrainy) - mówił.

Sunak zwrócił uwagę, że między Polską a Wielką Brytanią "jest wielka więź, która buduje bezpieczeństwo w tej sytuacji". Polska wydaje najwięcej na bezpieczeństwo ze wszystkich sojuszników NATO - mówił.

Dodał, że podczas wizyty rozmawiano także o możliwościach przemysłu zbrojeniowego. Budujemy fregaty oraz nowy system obronny, który będzie bronił przestrzeni powietrznej nad Polską. Wzmocnimy naszą współpracę we wszystkich formatach po to, żebyśmy mogli współpracować nad najważniejszymi aspektami obrony powietrznej - powiedział.

Sunak przekazał, że w ramach wsparcia Wielkiej Brytanii wyśle do Polski myśliwce Typhoon, które będą bronić polskiej przestrzeni powietrznej. Dodał, że w ramach, trwającego do końca maja, ćwiczenia NATO Steadfast Defender 24 do Polski zostanie skierowanych 16 tys. brytyjskich żołnierzy.

Dodał, że stosunki handlowe Polski i Wielkiej Brytanii zostały podwojone i osiągnęły 30 mld funtów.

Tusk: Musi narodzić się skoordynowana polityka bezpieczeństwa

"Rozmawialiśmy przede wszystkim o bezpieczeństwie - Polski, Wielkiej Brytanii, Europy. Rozmawialiśmy o wzmocnieniu naszej współpracy w tych formatach, w jakich już i Wielka Brytania i Polska działają ws. obronności" - mówił po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu Rishim Sunakiem premier Donald Tusk. Według niego współpraca między Polską i Wielką Brytanią będzie wzorcowym modelem dla innych partnerów.

Z różnych inicjatyw, w których oba nasze państwa są aktywne, musi natychmiast narodzić się skoordynowana polityka bezpieczeństwa, która obejmie cały kontynent i Wielką Brytanię - podkreślał na wspólnej konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii szef polskiego rządu.

Musimy zakończyć ten czas pewnej konkurencji, współzawodnictwa między różnymi inicjatywami na rzecz obrony Europy, Wielkiej Brytanii. To, czego potrzebujemy dzisiaj, to skłonić wszystkich naszych partnerów do pełnej koordynacji systemów, sprzętu, polityk bezpieczeństwa, tak żeby było coraz więcej skutecznych akcji, a coraz mniej konferencji, słów, formatów i politycznych inicjatyw - zauważył Donald Tusk.