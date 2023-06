Donald Tusk jest liderem opozycji – tak uważa 61 proc. badanych w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Szef Platformy Obywatelskiej zdecydowanie wyprzedził innych polityków.

Rafał Trzaskowski, Donald Tusk i Lech Wałęsa na marszu 4 czerwca / Leszek Szymański / PAP

W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zadano ankietowanym pytanie "kto pana/i zdaniem jest obecnie liderem opozycji?". Aż 61 proc. badanych wskazało, że liderem opozycji jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za lidera opozycji uznało 18 proc. respondentów. Szymona Hołownię (Polska 2050) wybrało 4,1 proc., a Sławomira Mentzena z Konfederacji - 2,9 proc. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zanotowali zerowe poparcie.

Do wyniku tak pozytywnego dla przewodniczącego Donalda Tuska doprowadziły dwie rzeczy: komisja weryfikacyjna i marsz 4 czerwca pokazujący, kto ma realną siłę i potrafił zwołać największą manifestację w Polsce w tym wieku - ocenił szef pracowni IBRiS Marcin Duma. Tuska wzmocnił i wzmacnia Jarosław Kaczyński. W sytuacji marszu i komisji lex Tusk, a to sformułowanie przebiło się do świadomości Polaków, pozostali liderzy opozycji nie mają manewru i nie potrafią się odnaleźć - dodał.

Badanie przeprowadzono 9 i 10 czerwca na 1000-osobowej grupie respondentów.