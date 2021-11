Senacka większość będzie wspierać wniosek grupy prawników, którzy skarżą ministra Zbigniewa Ziobrę i prokuratura Bogdana Święczkowskiego do Międzynarodowego Trybunału Karnego. We wniosku prawnicy przywołują protesty z ostatnich lat - w obronie sądów, społeczności LGBT czy w proteście wobec zaostrzania prawa aborcyjnego - po których część uczestników była zatrzymywana lub trzymana w policyjnych kotłach, co według wnioskodawców można traktować jak prześladowania polityczne.

