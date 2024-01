Polska i Czechy naruszyły prawo unijne, odmawiając innym obywatelom Unii, którzy nie są obywatelami tych dwóch państw, ale mają miejsce zamieszkania na terytorium tych państw, prawa do bycia członkiem partii politycznej. Tak uznał w swojej opinii rzecznik generalny TSUE Jean Richard de la Tour.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ustawy obowiązujące w Polsce i Republice Czeskiej przyznają prawo do bycia członkiem partii politycznej wyłącznie obywatelom tych państw. W związku z tym - zdaniem Komisji Europejskiej - obywatele Unii, którzy mają miejsce zamieszkania w tych państwach członkowskich, ale nie są ich obywatelami, nie mogą wykonywać swojego prawa kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich na takich samych warunkach jak obywatele polscy i czescy.

Uznając, że taka sytuacja prowadzi do niezgodnej z art. 22 unijnego traktatu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, KE wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE dwie skargi przeciwko Polsce i Republice Czeskiej.



Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku w tej sprawie. TSUE może się z nią zgodzić i często tak się dzieje, ale może również wydać zupełnie inne orzeczenie.