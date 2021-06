Brak opinii biegłego rewidenta, błędy w rachunkowości, a nawet bezprawna korzyść. Porozumienie od lat ma kłopoty ze sprawozdaniami dla PKW - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin na sali obrad Sejmu / Wojciech Olkuśnik / PAP

"Rz" podaje, że 429,6 tys. zł to kwota, jaką w 2020 r. dysponowało Porozumienie Jarosława Gowina. W większości były to składki członkowskie (211,1 tys. zł) i darowizny pieniężne (217,8 tys. zł). Wynika tak ze sprawozdania finansowego, które partia złożyła w Państwowej Komisji Wyborczej. Do dokumentu nie załączono jednak poprawnie wykonanego sprawozdania biegłego rewidenta. Jego sporządzenie jest konieczne w przypadku utworzenia przez partię funduszu wyborczego.



Firmy badające finanse wybiera Państwowa Komisja Wyborcza. Dlaczego Porozumienie nie załączyło poprawnego sprawozdania? Wszystko - zdaniem gazety - wskazuje, że powodem jest pech. Po raz pierwszy w historii Krajowe Biuro Wyborcze uznało, że nie przyjmie dwóch opinii biegłych jako wykonanych niezgodnie z umową. Oprócz Porozumienia dotyczy to niewielkiej partii Lepsza Polska.



"Porozumienie złożyło sprawozdanie z kompletem dokumentów. W przypadku zastrzeżeń KBW do opinii biegłego rewidenta uchybienie nie leży po naszej stronie" - mówi rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka.

Adam Bielan: Partia Republikańska to będzie Porozumienie bez Cezara

"Partia Republikańska to będzie Porozumienie bez Cezara" - zapowiedział we wtorek 15 czerwca w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Bielan. "Już w 2013 r. Jarosław Gowin mówił, że każdy Cezar znajdzie swoich republikanów, wspólnotę wolnych ludzi, którzy mu się przeciwstawią i my właśnie takiemu Cezarowi, który nie chciał zarządzać partią w sposób demokratyczny, przeciwstawiliśmy się" - tak gość Marcina Zaborskiego mówił o swojej nowej partii.



Liczymy na wszystkich posłów Porozumienia, którzy chcą budować Zjednoczoną Prawicę, a nie chcą iść do PSL - tak Adam Bielan mówił o tym, kto może znaleźć się w nowym ugrupowaniu. Dla nas jest najważniejsze, żeby Zjednoczona Prawica utrzymała większość - dodał

Partia Republikańską będzie kontynuacją Porozumienia. Będę wnioskował do Zarządu Krajowego Porozumienia o połączenie z Partią Republikańską - zapowiedział gość Marcina Zaborskiego. I zapewnił, że to nie koniec sporu prawnego o Porozumienie.