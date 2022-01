Spotkanie premiera z opozycją oraz posłowie zajmujący się ustawą pozwalającą na weryfikację szczepień przez pracodawców. Te wydarzenia zdominują nadchodzący tydzień w polityce - tak przewiduje nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.

Premier zaprosił na rozmowy przedstawicieli opozycji / Albert Zawada / PAP

Na wtorek Mateusz Morawiecki zaprosił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przewodniczących klubów i partii politycznych. Tam ustalony może być wstępny wspólny punkt widzenia polityków na piątą falę pandemii i działań, jakie należy podjąć.

Termin spotkania jest nieprzypadkowy. W środę i czwartek na posiedzeniu Sejmu posłowie mają zająć się ustawą, która może dać pracodawcom możliwość weryfikacji, czy ich pracownik jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Minister zdrowia Adam Niedzielski przed weekendem zapowiadał, że finał prac nad tym projektem jest bardzo blisko. Zarówno ze strony pana premiera, jak i pana prezesa Kaczyńskiego jest jednoznaczna deklaracja wsparcia tego rozwiązania - podkreślał na konferencji prasowej Adam Niedzielski.

Nowy tydzień to także z pewnością coraz więcej zakażeń koronawirusem. W czasie tego weekendu w Polsce potwierdzono prawie 75 tysięcy nowych przypadków. Za tydzień według prognoz te liczby będą jeszcze wyższe, przez nowy wariant koronawirusa - Omikron.

Nowe działania w sprawie pandemii. Realizacja strategii na piątą falę

Nowy tydzień to także początek obowiązywania nowych zasad przygotowanych w ramach strategii na piątą falę pandemii. Od poniedziałku wszyscy, którzy będą kierowani na kwarantannę, będą mieli skrócony jej czas z dziesięciu do siedmiu dni. Za to od czwartku bezpłatne testy w kierunku koronawirusa będzie można wykonać w wybranych aptekach. Od poniedziałku wszystkie osoby z dodatnim wynikiem testu na Covid-19, które są w wieku 60+ będą miały zagwarantowaną konsultację osobistą z lekarzem POZ w ciągu 48 godzin.

Ten plan komentowali w rozmowie z naszymi dziennikarzami lekarze .

Ministerstwo Zdrowia na razie nie planuje wprowadzania nowych obostrzeń czy zaostrzania dotychczasowych limitów obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Rozmowy na temat Lex Czarnek

Na poniedziałek zaplanowano też rozmowy pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy z posłankami opozycji na temat ustawy Lex Czarnek, która zakłada rozszerzenie kompetencji kuratorów.

Zgodnie z nowelizacją, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.