Kontynuacja przepychanek w koalicji rządzącej, posiedzenie Sejmu, ostateczna lista kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich i prezentacja Nowego Ładu - to najważniejsze wydarzenia zapowiadane na najbliższy tydzień w polityce.

Posłowie i posłanki Zjednoczonej Prawicy na sali obrad podczas posiedzenia Sejmu / Wojciech Olkuśnik / PAP

W najbliższym tygodniu powinniśmy spodziewać się na pewno żmudnych ustaleń w sprawie tego, kogo na stanowisko RPO wystawi opozycja, i być może ich dziwnego efektu - że kandydatów będzie ostatecznie kilku.

W koalicji rządzącej z kolei narastać będzie zniecierpliwienie brakiem decyzji w sprawie zmian w rządzie - zarówno po stronie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, jak i Porozumienia Jarosława Gowina, przy czym udział tego ostatniego, z powodu zakażenia koronawirusem, będzie w tym dość skromny.



Emocje na zaczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu zapewni rozpatrywanie obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender", a gdyby tego było mało - można się spodziewać kolejnych doniesień na temat przeszłości prezesa Orlenu Daniela Obajtka.



W środę Komisja Europejska ma przedstawić projekt tzw. covidowego paszportu, a w sobotę Prawo i Sprawiedliwość - ujawnić szczegóły tzw. Nowego Ładu, o którym jak dotąd wiemy tylko tyle, że to jeszcze nie to, co widzimy dookoła.

Podsumowując - polityczny tydzień może być pracowity.