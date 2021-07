Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek złożył ślubowanie przed Sejmem. Prawnik zastąpił na tym stanowisku Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku.

Prof. Marcin Wiącek / Mateusz Marek / PAP

Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności konstytucji RP, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej - ślubował Wiącek podczas posiedzenia Sejmu.

Kim jest prof. Marcin Wiącek?

Marcin Wiącek (ur. w 1982 r.) jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych i kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od 2007 roku pracuje w Biurze Orzecznictwa NSA. Wcześniej był zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym. Przez około cztery lata był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych dotyczących w szczególności prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa administracyjnego oraz ochrony praw człowieka. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Nigdy nie należał do partii politycznej.

Szósta próba powołania następcy Bodnara

Prof. Wiącek będzie na stanowisku RPO następcą Adama Bodnara, którego ustawowa kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Bodnar pełnił swoją funkcję po upływie kadencji na mocy umożliwiającego to przepisu ustawy o RPO. W połowie kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, który pozwala pełnić obowiązki RPO po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę jest niekonstytucyjny. Przepis utracił moc po upływie trzech miesięcy od publikacji wyroku. W związku z tym Bodnar pozostawał na stanowisku do zeszłego czwartku. Prof. Wiącek został wyłoniony w szóstej próbie wyboru następcy Bodnara przez parlament.

Zgodnie z konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela. RPO nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, która nie da się pogodzić z godnością jego urzędu.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.