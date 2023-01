Solidarna Polska uzależnia swoje stanowisko w pracach nad projektem noweli ustawy o SN od ewentualnego porozumienia między prezydentem i premierem, że prezydent na taką ustawę by się zgodził - mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (SP) po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego i polityków PiS ze Zbigniewem Ziobro i posłami jego ugrupowania.

Premier Mateusz Morawiecki (z lewej) i Zbigniew Ziobro / Rafał Guz / PAP

W środę w KPRM odbyło się spotkanie premiera Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski. Głównym tematem rozmów miał być projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i kwestia odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Jak powiedział po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Müller, "pomiędzy Solidarną Polską a pozostałą częścią klubu parlamentarnego jest pewnego rodzaju niezgodność, co do kwestii związanych z ustawą, która otwiera drogi do środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy".

Dzisiaj te różnice zdań: zarówno w kwestii legislacyjnej, czysto prawnej, ale w kwestiach też ekonomicznych, zostały przez obie strony przedstawione - dodał.

Gdzie leży problem?

Rzecznik rządu powiedział na briefingu prasowym, że dyskusja pokazała, iż "jest zrozumienie tych największych wyzwań jeśli chodzi o kwestie geopolityczne".

Natomiast różnimy się co do kwestii związanych z samą legislacją i ustawą (nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym), ale dzięki temu, że dzisiejsze spotkanie miało szerszy charakter, mogły wybrzmieć zniuansowane oceny też ze strony Solidarnej Polski, różne konteksty, które też są istotne, ale też pewne zrozumienie dla tego, że faktycznie ważne jest to, aby Polska skorzystała ze środków finansowych na równorzędnych zasadach, podobnie jak wszystkie inne kraje UE - powiedział Müller.

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk dodał, że kolejne konsultacje "pokazują sens prowadzenia rozmów nie tylko o projekcie ustawy, ale jako pochodna szerszej, ważniejszej dyskusji o tym, jak w kryzysie geopolitycznym, w jakim znalazła się Europa, powinien odnaleźć się nasz kraj i jakie środki zaradcze powinny zostać pilnie podjęte, by wykorzystać maksymalnie potencjał naszej obecności w UE".

Według niego "zdaje się nie ulegać wątpliwości" fakt, że w tym szczególnym momencie rząd powinien podjąć wszelkie starania, by wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania środków finansowych, które mogą służyć wzmacnianiu szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski, rozumianego także jako bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne.

Minister stwierdził, że środowe spotkanie spaja ZP; wyraził nadzieję, że pomimo rozbieżności "w kwestiach szczegółowych, dotyczących ustawy, często detalicznych", nie przesłonią one "konieczności podjęcia wyzwania w szeroko pojętym kontekście geopolitycznym".

Stanowisko Solidarnej Polski

Solidarna Polska uzależnia swoje stanowisko w pracach nad projektem noweli ustawy o SN od ewentualnego porozumienia między prezydentem i premierem, że prezydent na taką ustawę by się zgodził - mówił po spotkaniu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (SP).



W związku z faktem, że gospodarzem ustawy o Sądzie Najwyższym od kilku lat jest pan prezydent Andrzej Duda, jednocześnie podziela stanowisko krytyczne wobec tego projektu, które prezentuje Solidarna Polska, uważamy, że najlepszym rozwiązaniem jest żeby w pierwszej kolejności pan premier przekonał do tej ustawy pana prezydenta, wówczas będzie możliwe również żebyśmy mogli finalnie, znając stanowisko pełne pana prezydenta, odnieść się do tego, czy ta ustawa powinna zyskać poparcie - powiedział Kaleta na wieczornym briefingu w Sejmie.

Jak zaznaczył, "gdy mówimy dzisiaj o gigantycznych wątpliwościach konstytucyjnych, suwerennościowych, to stanowisko pana prezydenta jako osoby, która sprawując ten urząd, wielokrotnie bezpośrednio angażowała się w projekty ustaw o SN, jego stanowisko jest w tej sprawie po prostu bardzo potrzebne, a wręcz niezbędne".

I od właśnie ewentualnie porozumienia między panem prezydentem, premierem, czy będzie uzgodnienie, że pan prezydent na taką ustawę by się zgodził, uzależnia swoje stanowisko w pracach nad tym projektem Solidarna Polska - oświadczył Kaleta.

Koalicja bez Solidarnej Polski?

Mam nadzieję, że bardzo cierpliwe i merytoryczne wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego podziałało na grupę posłów Solidarnej Polski; liczę, że zwycięży rozsądek i będziemy razem mogli zrobić wszystko, by pieniądze z KPO dostać - mówił szef klubu PiS Ryszard Terlecki.



Terlecki dodał, że lider Solidarnej Polski, szef MS Zbigniew Ziobro zapowiadał, że "rozmowy na temat tego jak postąpią są jeszcze przed nimi". Liczę na to, że jednak rozsądek zwycięży i będziemy wszyscy razem mogli zrobić wszystko, żeby te pieniądze z KPO dostać. No, a jak się nie uda, to trudno - mówił.

Dopytywany, czy jak się nie uda, to środków z KPO nie będzie, szef klubu PiS wyraził nadzieję, że kiedy dojdzie do głosowania nad projektem nowelizacji ustawy o SN w Sejmie, to "opozycja jednak zachowa się racjonalnie i (go) poprze".

Terlecki został też zapytany, dlaczego toczą się te dyskusje w koalicji, skoro politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, iż środki z KPO się Polsce należą. Rozmowy się toczą, ponieważ część naszych posłów oraz jeden minister wyrażają wątpliwości, czy nie idziemy w ustępstwo za daleko. Naszym zdaniem te pieniądze przydadzą się, więc będziemy się starali, żeby one do Polski trafiły - powiedział Terlecki.

Będziemy starali się przyjąć taką ustawę, która uspokoi Komisję Europejską i pozwoli na wypłacenie środków z KPO - dodał.

Szef klubu PiS był też pytany o konsultacje z prezydentem Andrzejem Dudą w związku z wątpliwościami co do projektu zmian w ustawie o SN. Myślę, że rozmowy trwają, a jeżeli nie trwają, to będą trwały; takie rozmowy, które doprowadzą do takiego kształtu ustawy, który byłby do przyjęcia przez pana prezydenta - powiedział Terlecki.

Zapytany czy widzi scenariusz, w którym Solidarna Polska wychodzi z koalicji, odpowiedział, że "na razie nie widzi takiego scenariusza". Ale muszę powiedzieć, że zarówno po naszej stronie jak i po stronie Solidarnej Polski są zwolennicy takiego rozejścia się przed wyborami - powiedział Terlecki. Zaznaczył jednocześnie, że "kierownictwo partii jest raczej zgodne w tym, że trzeba utrzymać jedność".

Rozmowy będą kontynuowane

Na spotkaniu z Solidarną Polską premier Morawiecki, szef KPRM Marek Kuchciński i szef klubu PiS Ryszard Terlecki wskazali na to, że środki z KPO są niezwykle istotne w kontekście wszelkich ryzyk geopolitycznych, ryzyk związanych z sytuacją na rynkach finansowych - powiedział Müller.

Zależy nam, żeby ta ustawa i prace nad nią były kontynuowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu i z takim zamiarem dalej idziemy - zaznaczył rzecznik rządu.

Najbliższe posiedzenie Sejmu jest zaplanowane w dniach 11-13 stycznia.