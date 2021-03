​Premier Mateusz Morawiecki udaje się w środę z wizytą do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Wśród tematów rozmów znajdą się Plan Odbudowy, polityka klimatyczna, szczyt UE i sytuacja na Białorusi - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Mateusz Morawiecki / Rafał Guz / PAP

W agendzie rozmów Mateusza Morawieckiego z Emmanuelem Macronem znajdą się kwestie dwustronne, w tym perspektywy rozwoju polsko-francuskiej współpracy gospodarczej. "Spotkanie będzie też okazją do rozmów o sprawach unijnych, między innymi w kontekście przygotowań do zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej" - dodał rzecznik rządu.

Obaj liderzy - jak poinformował - omówią także możliwości wzmocnienia współpracy trójstronnej z udziałem Polski, Francji i Niemiec w ramach tzw. Trójkąta Weimarskiego. "W 2021 r. przypada 30-lecie zainicjowania współpracy w tym gronie" - zaznaczył.

Wśród tematów rozmów pojawi się także wdrażanie Planu Odbudowy, polityka klimatyczna i transformacja energetyczna oraz kwestie związane z bezpieczeństwem i obronnością.



Według niego kolejnym tematem rozmowy będzie agenda najbliższego szczytu Rady Europejskiej, który zaplanowany jest na 25 i 26 marca, w tym walka z pandemią, polityka gospodarcza, jednolity rynek i relacje zewnętrzne UE.



Macron i Morawiecki mają również rozmawiać o sytuacji na Białorusi i trwających tam powyborczych protestach. Rzecznik rządu przypomniał, że w związku ze skalą represji wobec społeczeństwa białoruskiego, dziennikarzy i obrońców praw człowieka, Polska w lutym zwróciła się do KE o przedstawienie planu dla Białorusi, aby można go było zatwierdzić na najbliższym szczycie UE.



Szef polskiego rządu spotka się w Paryżu także z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców oraz złoży kwiaty pod płytą "Solidarności", upamiętniającą masowe demonstracje Polaków i Francuzów w grudniu 1981 r. na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz poparcia dla NSZZ "Solidarność".



Do ostatniego spotkania bilateralnego Morawieckiego i Macrona doszło w lutym ubiegłego roku, kiedy prezydent Francji przebywał z wizytą w Warszawie.



Wizytę szefa rządu w Paryżu poprzedziły rozmowy wicepremiera Jarosław Gowina, który w stolicy Francji w ubiegłym tygodniu spotkał się m.in. z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire’em, przewodniczącym Senatu Francji Gerardem Larcherem oraz z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią.