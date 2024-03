Sześciu powołanych przez Sejm członków Trybunału Stanu złożyło dziś do przewodniczącej prof. Małgorzaty Manowskiej wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu TS. Wnioskodawcy chcą doprowadzić do uchwalenia nowego regulaminu działania Trybunału, by m.in. wprowadzić jawność jego posiedzeń i ograniczyć uprawnienia przysługujące dziś jego przewodniczącej, pierwszej prezes SN.

Małgorzata Manowska / Radek Pietruszka / PAP Według przepisów przewodniczący Trybunału Stanu ma obowiązek zwołać posiedzenie jego pełnego składu w terminie 45 dni - jeśli zwróci się o to co najmniej 5 członków Trybunału. Wniosek wpłynął dziś do Sądu Najwyższego, którym kieruje prof. Manowska. Podpisani pod wnioskiem adwokaci Kamila Ferenc, Jacek Dubois, Marek Małecki, Marek Mikołajczyk, szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati oraz Piotr Zientarski proponują: wprowadzenie losowania składów orzekających w pierwszej i w drugiej instancji, w tym przewodniczących tych składów i sędziego sprawozdawcę oraz sędziego zapasowego - w miejsce wyznaczania składów dokonywanego przez Przewodniczącego Trybunału Stanu,

przekazanie uprawnienia do wyznaczania posiedzeń składów orzekających przewodniczącemu danego składu,

wprowadzenie jawności posiedzeń pełnego składu Trybunału Stanu, w szczególności poprzez umożliwienie publiczności obserwowania posiedzeń pełnego składu TS, umożliwienie prasie, radiu i telewizji realizacji transmisji obrad ,

możliwość wyznaczenia zastępcy Przewodniczącego TS do realizacji uprawnień i obowiązków Przewodniczącego TS, na mocy uchwały pełnego składu TS,

wprowadzenie możliwości złożenia przez każdego członka TS wniosku o uzupełnienie porządku posiedzenia pełnego składu TS,

doprecyzowanie i rozwinięcie przepisów regulujących wewnętrzne urzędowanie TS i obrady pełnego składu TS. Przyjęcie nowych, znacznie zmienionych zasad działania TS zdaniem autorów wniosku wymaga uchylenia obowiązującego dotychczas regulaminu i uchwalenia nowego. Złożenia wniosku trudno nie wiązać z zapowiedziami złożenia wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS prezesa NBP Adama Glapińskiego. Gotowe już projekty uchwał, które chcieliby przyjąć autorzy wniosku zmierzają głównie do ograniczenia uprawnień przysługujących dziś przewodniczącej Trybunału Stanu. Z urzędu jest nią pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska, powołana do SN w kontrowersyjnej procedurze z udziałem tzw. neo-KRS. Zobacz również: Tak się zarabia w Ministerstwie Finansów. Hojne premie po 3 miesiącach rządów

100 kpin ze 100 konkretów na 100 dni?

Odwołanie ambasadorów. Prezydent zabrał głos

Francja razem z Polską walczy o lepszą dla rolników umowę z Ukrainą