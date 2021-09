​Prezydent USA Joe Biden uzgodnił z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, że francuski ambasador wróci do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu - poinformował Biały Dom. Przywódcy rozmawiali telefonicznie i zgodzili się co do tego, że ogłoszenie paktu bezpieczeństwa AUKUS, zawartego między USA, Australią i Wielką Brytanią, powinno było zostać poprzedzone "otwartymi konsultacjami", co pozwoliłoby uniknąć sporu dyplomatycznego.

