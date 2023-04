"Sytuacja, w której dorośli ludzie, którzy chcą ze sobą zagrać w karty, są nękani przez władze, jest absurdalna" - mówi poseł Konrad Berkowicz i zapowiada zmiany w polskim prawie. Konfederacja ma złożyć w Sejmie projekt, który wykreśla pokera z ustawy o grach hazardowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przygotowaliśmy prosty projekt ustawy, która wykreśla pokera z ustawy o grach hazardowych. Przywrócimy prawo do gry w pokera w internecie i prawo do organizowania turniejów na żywo - zapowiedział Berkowicz na wtorkowej konferencji prasowej. Berkowicz odniósł się do niedzielnych wydarzeń na 7. edycji Warsaw Poker Open, gdzie jak mówił "funkcjonariusze celno-skarbowi wtargnęli na imprezę, by spisywać, przesłuchiwać uczestników turnieju".

Wtórował mu Witold Tumanowicz, który uważa, że poker jest "grą umiejętności" i uzasadnia to faktem, że konkretni gracze, dzięki swoim umiejętnościom mogą wielokrotnie zdobywać najwyższe trofea w tym sporcie.

Raczej nie słyszymy o tym, aby na przykład w Lotto był mistrz świata, żeby był mistrz świata w jakimś Multi Lotto, czy jakiś mistrz świata w zdrapkach. Tego nie ma, ponieważ to są gry hazardowe. Natomiast poker jest grą umiejętności, zręczności, także wybitnych znajomości matematyki i statystyki. Tam jedna osoba, która ma te zdolności, może po prostu osiągać bardzo dobre wyniki i taka rywalizacja na świecie się odbywa - przekonywał poseł Konfederacji.

Politycy dodają też, że uczynienie z pokera oficjalnie uznawanej w Polsce dyscypliny sportu przyczyni się też do większych wpływów do krajowego budżetu. Tumanowicz oskarżył również obecny rząd, że przez 8 lat nie był w stanie zmienić "absurdalnych przepisów" wprowadzonych jeszcze przez polityków PO.