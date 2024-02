Pomoc dla obywateli Ukrainy zostanie przedłużona do 30 czerwca. Przepisy w tej sprawie przyjął Sejm, teraz rządowy projekt nowelizacji ustawy trafi do Senatu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy, pobyt obywateli Ukrainy był legalny, jeśli przybyli oni do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku do 4 marca 2024 roku.

Przedłużenie pomocy obywatelom Ukrainy do 30 czerwca przegłosował dziś Sejm. Przeciw tym przepisom było 15 posłów Konfederacji, a jeden parlamentarzysta PiS-u wstrzymał się od głosu. Pozostali byli za.

To jednak tymczasowe rozwiązanie. W tym czasie rząd ma opracować nowe rozwiązania skierowane do Ukraińców.

Co oznaczają nowe przepisy?

Dzięki nowelizacji ustawy wydłużony do końca czerwca zostaje okres ważności pobytu w Polsce Ukraińców, którzy przybyli do kraju po wybuchu wojny.

Oznacza to, że ponad milion obywateli Ukrainy zachowa uprawnienia do swobodnego dostępu do rynku pracy, świadczeń rodzinnych - takich jak 800 plus - czy do opieki zdrowotnej.

Wydłużony do końca czerwca zostaje też okres obowiązywania poszczególnych rozwiązań dla ukraińskich lekarzy, pielęgniarek czy położnych.

Do końca roku wydłużono natomiast preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej.