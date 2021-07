Od niemal trzech tygodni relacje między Porozumieniem a Prawem i Sprawiedliwością są właściwie zamrożone. Koalicjantów różnią przede wszystkim zmiany podatkowe z Polskiego Ładu, jednak lista konfliktów jest dłuższa - informuje reporter RMF FM Roch Kowalski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podczas prezentacji programu Prawa i Sprawiedliwości "Polski Ład" / Leszek Szymański / PAP

W Zjednoczonej Prawicy nie ma też wspólnego zdania na temat ustawy medialnej, czy uchylenia immunitetu szefowi NIK Marianowi Banasiowi.

Czy w takim razie koalicji grozi rozpad? Jeśli relacje między koalicjantami nadal będą tak złe, to taka groźba rzeczywiście istnieje - donosi nasz reporter. Szczególnie, że obu stronom skończyła się polityczna cierpliwość.



Chłód polityczny

Premier Mateusz Morawiecki nie rozmawiał ze swoim zastępcą Jarosławem Gowinem od 3 tygodni. Ostatni raz politycy dyskutowali o różnicach dotyczących ustaw podatkowych. I nie doszli w tej sprawie do kompromisu. Rząd przesłał projekty z Polskiego ładu - do konsultacji - bez zgody Porozumienia.



Zirytowany sytuacją - jak mówią nieoficjalnie politycy Porozumienia - jest też Jarosław Gowin, który otwarcie krytykuje również pomysł zmiany ustawy medialnej. Oficjalnie walka o utrzymanie koalicji trwa - deklarował wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.



Jeśli byłyby próby znalezienia innej większości to takie próby mogą być. Ale one długoterminowo okazywały się nieskuteczne. Zjednoczona Prawica to są trzy środowiska i to jest formuła, która daje zwycięstwo - zaznacza.



PiS szuka nowych sojuszników w miejsce Porozumienia. Przy ustawie medialnej partii ma pomóc Kukiz'15, a w pozostałych sprawach także Partia Republikańska. Terminu spotkania Gowina z Morawieckim nadal nawet nie ustalono.

Wątpliwości związane z Polskim Ładem

Na środowej konferencji prasowej w Głogowie (woj. dolnośląskie) lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że jego formacja na pewno zgłosi do projektu podatkowego Polskiego Ładu propozycje, które - jak mówił - "będą ograniczały zbyt dużą skalę wzrostu podatków". "Nie tylko dla przedsiębiorców, ale szerzej dla tej części społeczeństwa, którą nazywa się klasą średnią. Uważamy, że jest tutaj pole do kompromisu z naszymi koalicjantami. Wierzymy, że wypracujemy wspólnie rozwiązania, które będą zachowywały wszystkie atuty propozycji" - powiedział wicepremier.



Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj o przedłużeniu do 5 tygodni konsultacji społecznych projektu przepisów podatkowych Polskiego Ładu, potrwają one do 30 sierpnia. Jak zaznaczono, to odpowiedź na sygnały płynące z rynku.